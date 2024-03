Spis treści: 01 Zakłócenia GPS? Jest mapa

02 Jak zakłóca się sygnał GPS?

GPS to system nawigacji satelitarnej, który obejmuje całą powierzchnię kuli ziemskiej. Celem systemu jest dostarczanie nam informacji o aktualnym położeniu i tym samym ułatwienie poruszania się po terenie Ziemi. System GPS wykorzystujemy np. podczas podróży, aby sprawnie dostać się do celu. Jest on również wykorzystywany w lotnictwie, choć to nie jedyny sposób nawigowania samolotów.

Reklama

Na system GPS składa się zestaw 31 satelitów orbitujących na średniej orbicie ziemskiej, infrastruktura odbiorników sygnału na Ziemi (stacje kontrolne i monitorujące), oraz wreszcie my sami, jako użytkownicy i odbiorcy końcowi sygnału.

Zakłócenia GPS? Jest mapa

Czasami występują zakłócenia sygnału GPS, które możemy zauważyć podczas podróżowania z nawigacją. Powodem takich problemów może być wiele, lecz w ostatnich tygodniach najczęściej przypisywaliśmy je działaniom rosyjskim. Eksperci twierdzili wówczas, że były to działania mające na celu przykrycie pewnych braków występujących w rosyjskiej armii i propagandowe zagranie pokazujące sprawczość wschodniego państwa.

Na początku marca sygnał GPS nad Polską był niemal w całości zakłócony, przez co wiele osób narzekało na spore trudności w korzystaniu z nawigacji. A jak sytuacja wygląda dziś? Powstała nowa mapa sygnału GPS, która wskazuje aktualne zakłócenia. Dostępna jest za pośrednictwem witryny flightradar24.com. Tak prezentuje się sygnał nad Polską sprzed kilku godzin:

Zdjęcie Sygnał GPS nad Polską - mapa. / Flightradar24.com / materiał zewnętrzny

Mapa zakłóceń sygnału GPS jest dostępna pod tym linkiem. Na wyświetlanej mapie możemy rozróżnić 3 kolory. Zielony wskazuje na niski poziom zakłóceń, żółty informuje nas o pewnych problemach, a czerwony oznacza występujące zakłócenia sygnału na wysokim poziomie. Mapa pozwala nam również "cofnąć się" w czasie i zobaczyć, czy problemy występowały w poprzednich dniach. Tak wygląda sygnał GPS nad Polską sprzed kilku dni:

Zdjęcie GPS nad Polską. / Flightradar24.com / materiał zewnętrzny

Warto pamiętać, że nowa mapa sygnału GPS od flightradar24 nie jest jedyny narzędziem tego rodzaju w sieci. Bardziej znaną, bo dostępną dłużej jest mapa GPS od gpsjam.org, która funkcjonuje już jakiś czas i zapewnia informacje o problemach z sygnałem choćby w Polsce. To przy jej pomocy dowiadywaliśmy się o zakłóceniach nad Polską na początku marca czy pod koniec ubiegłego roku. Która z nich jest lepsza? Wielu użytkowników wskazuje mimo wszystko na gpsjam.org, z uwagi na np. często aktualizowane informacje i bardziej szczegółowe podzielenie mapy na małe kafelki.

Jak zakłóca się sygnał GPS?

Sygnał GPS może być zakłócany przez przeszkody w okolicy, jak na przykład drzewa i wysokie budynki. Jeżeli mowa o problemach z sygnałem na terenie całego kraju, to powód tego jest inny i znacznie bardziej poważny. Do stwarzania takich zakłóceń służą specjalne urządzenia. Małe i amatorskie można zakupić w sieci, a większy i bardziej wydajny sprzęt znajdować się może na wyposażeniu wojsk.

Zakłócenia sygnału GPS to w obecnych czasach element walki radioelektronicznej, która może skutecznie utrudniać ruchy przeciwnika, a także maskować własne położenie.