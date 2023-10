Cel badania był prosty, a chodzi o określenie rzeczywistego stanu dostępności usług mobilnych w Polsce. Testy rozpoczęto we Wrocławiu, a następnie przeniesiono je na teren całego kraju. Specjaliści sprawdzili, jaka jest stan poszczególnych generacji, od 2G do 5G. Testowano nie tylko transmisję danych i przepustowość, ale również jakość rozmów. Wyniki ujawniły białe plamy na mapie Polski, gdzie występują istotne problemy z dostępem do usług. To z kolei pomoże lepiej zarządzać przydziałami nowych częstotliwości.

Jak zmierzyć jakość sieci komórkowej?

Teoretycznie odpowiedź jest tutaj prosta: pojechać w konkretne miejsce i... rozpocząć rozmowę lub transmisję danych. Badacze z Instytutu Łączności zrobili dokładnie to samo, tylko na większą skalę. Odbyli podróże samochodami i pociągami, w trakcie których prowadzili pomiary. Badanie miało jak najdokładniej przypominać naturalne zachowania codziennych użytkowników sieci. Do tego celu wykorzystano międzynarodowy model oceny jakości mowy POLQA.

Wyniki zaskakują? Niekoniecznie

Zaprezentowane wyniki badań to dopiero początek szerszej analizy, a kolejne etapy są już planowane. Bieżący ma status ogólnopolskiego, wzięto na tapet czterech największych operatorów w Polsce: Plus, Orange, Play i T-Mobile. Statystyki robią olbrzymie wrażenie, bo testy prowadzono wzdłuż 2700 kilometrów linii kolejowych i aż 7300 kilometrów dróg na terenie sześciu miast w każdym z województw. Przemieszczano się zarówno po drogach szybkiego ruchu, jak i wiejskich, szutrowych ulicach.

Przyglądając się dokładniej wynikom, można dostrzec znaczącą przewagę operatora sieci Plus, Polkomtela. Przewaga jest szczególnie duża w zakresie prędkości pobierania danych. Co ciekawe Plus lideruje nie tylko w większych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach.

Zdjęcie Województwo warmińsko-mazurskie – wyniki pomiarów / Ministerstwo Cyfryzacji / materiały prasowe

Przykładem jest województwo warmińsko-mazurskie. Testy przeprowadzone w Ostródzie wskazują jasnego zwycięzcę. Przepływność łącza sieci Orange wyniosła 45,8 Mb/s, sieci Play - 43,7 Mb/s, T-Mobile osiągnęła wynik 90,3 Mb/s, natomiast sieć Plus - 140 Mb/s.

Również w skali ogólnopolskiej można odnieść wrażenie, że "walka" jest nierówna. Przyjrzyjmy się więc przepustowości łącz w średnich miastach (30-50 tys. mieszkańców):

Orange: ok. 58 Mb/s

Play: ok. 60 Mb/s

Plus: ok. 83 Mb/s

T-Mobile: ok. 58 Mb/s

Małe miasta (10-30 tys. mieszkańców):

Orange: ok. 63 Mb/s

Play: ok. 60 Mb/s

Plus: ok. 92 Mb/s

T-Mobile: ok. 65 Mb/s

Rywalizacja staje się wyrównana na drogach (autostrady, drogi szybkiego ruchu, krajowe, wojewódzkie i inne drogi, w tym dojazdowe):

Orange: ok. 60 Mb/s

Play: ok. 70 Mb/s

Plus: ok. 68 Mb/s

T-Mobile: ok. 60 Mb/s

Za całe badanie odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, a w 2023 roku na testy przeznaczono około 400 tysięcy złotych.