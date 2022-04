Już w 2023 roku najpotężniejszy na świecie system transportu kosmicznego od Elona Muska zacznie wykonywać regularne loty kosmiczne. Miliarder zapowiada, że będzie to nie tylko rewolucja w turystyce kosmicznej, ale również w transporcie towarów po całej planecie.

Starship ma bowiem oferować możliwość dostarczenia w godzinę do dowolnego miejsca na świecie towary o masie do 100 ton. Jak zapewnia Musk, statek kosmiczny ma wykonywać loty poniżej miliona dolarów. Może to wydać się dużo, ale w świecie biznesu jest ogromne zapotrzebowanie na superszybki transport ludzi i towarów. Transport lotniczy jest też 30 razy wolniejszy i 30 razy droższy od misji wykonywanej Starshipem.

Eksperci uważają, że już w 2027 roku, czyli za niespełna 5 lat, Elon Musk podbije globalny rynek transportu oraz komunikacji ze swoim Starshipem i kosmicznym internetem Starlink. Towary z Chin będą mogły dotrzeć do Europy w godzinę, a nie jak teraz w kilka dni samolotami czy kilkanaście dni kontenerowcami.

Ponadto ludzie z Wall Street uważają, że Elon Musk już za 2 lata stanie się najbogatszym człowiekiem w historii świata. Ma on jako pierwszy posiadać majątek wyceniany na ponad bilion dolarów. Rozwój ludzkości będzie opierał się w najbliższych dekadach na szybkim transporcie dóbr, ekologicznych pojazdach, kosmicznej turystyce, budowach baz na Księżycu i eksploracji surowców na planetoidach.

To wszystko oferują firmy kierowane przez Muska. Nie zapominajmy również o budowie przez jego naukowców interfejsu mózg komputer, który połączy nasze mózgi z komputerami i globalną siecią. Dzięki niemu będziemy mogli nie tylko zwiększyć swoje zdolności intelektualne, ale również wejść do świata Metaverse i poprzez niego myślami zamawiać najróżniejsze produkty, które zostaną nam dostarczone z drugiego końca świata za pomocą kosmicznego systemu transportowego.