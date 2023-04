Zapomniane hasło do Wi-Fi. Jak odzyskać dostęp do sieci?

Spis treści: 01 Czy warto zmieniać hasło Wi-Fi?

02 Jak zresetować hasło Wi-Fi? Prosta zmiana

03 Jak zwiększyć bezpieczeństwo Wi-Fi?

Czy warto zmieniać hasło Wi-Fi?

Dane logowania do sieci bezprzewodowej Wi-Fi dostajemy razem ze sprzętem od operatora. Chodzi o naklejkę umieszczoną na obudowie routera, gdzie znajduje się domyślna nazwa sieci Wi-Fi i hasło.



Czy jest to ostateczne hasło, przy którym musimy pozostać? Niekoniecznie.

Zresetowanie i zmiana hasła do Wi-Fi jest możliwa, a czynność ta wcale nie jest trudna. Trzeba przyznać, że ciąg losowych znaków jest trudny do zapamiętania, a na dodatek wcale nie musi być gwarantem stuprocentowego bezpieczeństwa.

Oznacza to, że wręcz powinniśmy zmienić domyślne dane logowania do internetu na własne hasło.

Jak zresetować hasło Wi-Fi? Prosta zmiana

Aby zresetować hasło routera Wi-Fi, potrzebny nam będzie adres IP posiadanego urządzenia. Nie jest to w żadnym wypadku wiedza tajemna - można go znaleźć w papierowej wersji danych sprzętu, z którymi został dostarczony, lub na etykiecie umieszczonej na jego obudowie (tam znajduje się również hasło do Wi-Fi i domyślna nazwa sieci).



Jeżeli jednak nie mogliśmy nigdzie znaleźć adresu IP, z pomocą przyjdzie konsola poleceń w systemie Windows.

Aby ją uruchomić, należy wpisać komendę cmd w polu wyszukiwania w naszym systemie. Następnie w wierszu poleceń wpisujemy ipconfig, a pod nazwą Default Gateway znajdziemy interesujący nas adres IP. Z reguły będzie to 192.168.0.1 albo 192.168.1.1.

Adres wklejamy do paska wyszukiwania w przeglądarce, po czym logujemy się jako administrator - odpowiednie dane logowania do routera powinny znajdować się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. Zależnie od producenta naszego routera, ujrzymy odpowiedni interfejs, w którym znaleźć możemy szczegóły posiadanego sprzętu. W zakładkach i opcjach bez problemu wyszukamy hasło sieci bezprzewodowej, które z tego poziomu można zmienić na własne.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo Wi-Fi?

Skoro jesteśmy już w panelu zarządzania routerem Wi-Fi, to warto zastanowić się nad bezpieczeństwem naszego internetu bezprzewodowego. Zmiana hasła to jedna, ale nie jedyna opcja, z której możemy skorzystać. Dla przykładu, warto edytować nazwę administratora.

Bardzo prawdopodobne, że domyślne dane logowania do naszego routera będą proste, a nazwą użytkownika będzie np. admin lub administrator, a hasłem do routera password.



Nie ma potrzeby ułatwiania osobom trzecim dostania się do naszej sieci, dlatego warto zmienić i ten paramter, aby uchronić dane przed kradzieżą.