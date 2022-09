Firma LG opracowała, wspólnie z niemieckim Instytutem Badawczym Fraunhofera, specjalny wzmacniacz, dzięki któremu można przesyłać dane w nowym standardzie sieci 6G. Chociaż technologia ta ma wejść do użytku dopiero pod koniec lat 20., to jednak już teraz jej możliwości zaskakują.

W trakcie sierpniowych testów, osiągnięto prędkość przesyłu danych na poziomie 1 Tb/s. Najnowsze, wrześniowe eksperymenty kolejny raz potwierdziły, że mamy tu do czynienia z potężną technologią. 1 Tb/s to ogromny wzrost jakości transmisji w porównaniu do sieci 5G. Przypominamy, że obecnie w większości przypadków transfer wynosi ok. 1 Gb/s, więc w przypadku 6G mamy tu aż 1000-krotny wzrost przepustowości.

Nawet 1 Tb/s w odległości 320 metrów od masztu

Wideo youtube

Podczas nowych testów, technicy odnieśli moc sygnału transmisji z 15 do 20 dBm i drastycznie zmniejszyli zakłócenia w odbiorniku. W efekcie eksperymentalna sieć 6G ustanowiła nowe rekordy w paśmie o częstotliwości od 155 do 175 GHz. Modyfikacje systemu pozwoliły zwiększyć odległość transmisji na zewnątrz do 320 metrów. Niemcy planują budowę radiowych masztów 6G co 250 metrów. Dzięki temu klienci będą mogli cieszyć się superszybkim dostępem do sieci praktycznie w każdym punkcie miasta.

Inżynierowie z firmy LG tłumaczą, że tak naprawdę to dopiero początek rozwoju sieci 6G. Obecnie transfery powalają na kolana, ale docelowo mają być one nawet 10 tysięcy razy wyższe od sieci 5G. To jednak jest pieśnią przyszłości. Jak wcześniej wspomnieliśmy, na razie rozwijana jest sieć 5G, a wdrożenie komercyjne 6G ma nastąpić pod koniec lat 20.

6G to władza nad Ziemią i kosmosem

Dzięki sieci 6G już nie będziemy musieli się przejmować, że oglądany w internecie film w jakości 8K czy 16K przy 60 FPS będzie nam się zacinał lub będziemy musieli czekać wieczność, by go ściągnąć na urządzenie mobilne.

Na całym świecie złożono już blisko 50 tysięcy wniosków patentowych związanych z rozwojem sieci 6G. Wystarczy podać, że 35 procent z nich pojawiło się w samych Chinach. To pokazuje, jak kraj ten pragnie szybko wdrożyć tę technologię i z jej pomocą zawładnąć światem.

Przy okazji rozwoju sieci 6G warto wspomnieć, że Chiny jako pierwsze na świecie wysłały jesienią ubiegłego roku satelitę 6G o nazwie Star Era-12. Na pokładzie satelity znalazły się urządzenia testowe, które obecnie służą do przeprowadzenia pierwszych eksperymentów z siecią przyszłości. Satelita został wyniesiony tam za pomocą rakiety Długi Marsz 6.

Sieć 6G jest bezpieczna i zwiększy nasze IQ

Budowa sieci 6G spotkała się już ze zdecydowanym sprzeciwem środowisk walczących o likwidację sieci 5G. Technologia 6G ma pracować na o wiele wyższych częstotliwościach, dlatego przeciwnicy jej budowy uważają, że będzie miała ona nie tylko o wiele bardziej degradujący wpływ na ludzi i organizmy żywe od 5G, ale również zaowocuje masowymi zgonami, gdy tylko zacznie działać.

Chińscy naukowcy przeprowadzili ostatnio badania, które wykazały przyspieszony wzrost neuronów w mózgach myszy, po wystawieniu ich na krótkotrwałe promieniowanie o niskiej dawce fal terahercowych. Neurony w mózgach myszy wzrosły prawie o 150 procent w porównaniu z tkanką kontrolną hodowaną na szalce Petriego. Oznacza to, że sieć 6G, która będzie pracowała na dużo wyższych częstotliwościach niż 4G i 5G, w określonych warunkach może okazać się korzystna dla naszych mózgów, a nawet zwiększyć nasze IQ.