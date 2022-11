Zmiany w sklepie PGG. Logowanie tylko z profilem zaufanym

Spis treści: 01 Jak zalogować się do sklepu PGG?

02 Kłopoty z zakupem węgla w sklepie PGG

03 Co to jest profil zaufany i jak go założyć?

Od czwartku 24 listopada logowanie do sklepu internetowego PGG jest możliwe wyłącznie za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, a więc po potwierdzeniu tożsamości przez profil zaufany, eDowód lub konto bankowe.



Jak zalogować się do sklepu PGG?

Rejestracja i logowanie do sklepu PGG odbywa się już wyłącznie za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli Węzła Krajowego, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości klientów. Nowi klienci rejestrują się na zmienionych zasadach, natomiast dane zarejestrowanych osób zostaną zapisane po uwierzytelnieniu przez system.

Później uwierzytelnieniu użytkownicy mogą sami zmienić swoje dane: numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz adres zamieszkania. W planach jest również umożliwienie modyfikacji adresu gospodarstwa domowego, pod którym będzie spalany węgiel.

Kłopoty z zakupem węgla w sklepie PGG

Sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej jest jednym z głównych kanałów sprzedaży węgla. Od 15 listopada sesje zakupowe w sklepie PGG są możliwe codziennie w godzinach 16-17, ale wyłącznie z węglem konfekcjonowanym oraz miałem.

Niestety podczas jednej sesji zakupowej zakupu chce dokonać nawet 140 tys. osób, co przekłada się na 380 tysięcy zapytań na sekundę.



Według informatyków PGG w momencie wystawienia produktu odbywa się 3-5 transakcji na sekundę. 20 tys. ton węgla znajduje nabywców w ciągu 15-25 min. Tak duże obciążenie sklepu sprawia, że wiele osób ma problemy z logowaniem i zakupem węgla. Nowe zasady logowania to kolejny sposób na usprawnienie tego procesu.

Celem zmian jest wyeliminowanie przypadków rejestrowania w sklepie internetowym kont na nieprawdziwe dane czy zakładania kilku kont przez te same osoby. Zmiany służą też umożliwieniu klientom e-sklepu samodzielnej modyfikacji danych na własnym profilu bez konieczności przesyłania formularza zmiany danych Tomasz Głogowski, rzecznik PGG

Co to jest profil zaufany i jak go założyć?

Profil zaufany funkcjonuje jako nasz elektroniczny podpis pod urzędowymi dokumentami. Za jego pomocą możemy zgłosić wymianę dowodu osobistego czy zarejestrować działalność gospodarczą. Korzystanie z Profilu Zaufanego jest całkowicie bezpłatne, a zarejestrowane konto ważne jest przez okres 3 lat.



Założenie profilu zaufanego jest możliwe na kilka sposobów, a wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie pz.gov.pl. Najszybszy sposób to znaleźć informację znajdującą się na dole strony pz.gov.pl "Załóż Profil Zaufany i potwierdź", a następnie kliknąć "ONLINE". W kolejnym kroku musisz wybrać swój bank i zalogować się do bankowości internetowej, poprzez którą bez problemu dokończysz zakładanie profilu zaufanego, a następnie po upływie trzech lat go przedłużysz.

Lista banków z dostępem do profilu zaufanego:

Alior Bank

Bank Pekao

BOŚ Bank

Millenium

VELO Bank

Posiadacze konta Envelo

Credit Agricole

BNP PARIBAS

ING

PKO BP

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Santander

mBank

Inteligo

Banki Spółdzielcze

Logujemy się do bankowości, a następnie szukamy wniosku o założenie profilu zaufanego. Po wypełnieniu wygenerowanego formularza bank potwierdzi nasze dane osobowe i uruchomi nasze konto. Później można zalogować się do sklepu PGG.



