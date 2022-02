Spis treści: 01 Co to jest Profil Zaufany?

02 Jak założyć Profil Zaufany przez bank?

03 Jak założyć Profil Zaufany korzystając z e-dowodu osobistego?

04 Co można załatwić korzystając z Profilu Zaufanego?

05 Jak się zalogować do Profilu Zaufanego?

06 Jak sprawdzić, czy mam Profil Zaufany?

07 Dlaczego Profil Zaufany nie działa?

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany funkcjonuje jako nasz elektroniczny podpis pod urzędowymi dokumentami. Za jego pomocą możemy zgłosić wymianę dowodu osobistego czy zarejestrować działalność gospodarczą. A to tylko drobna część z tego, jakie PZ daje nam możliwości.

Korzystanie z Profilu Zaufanego jest całkowicie bezpłatne, a zarejestrowane konto ważne jest przez okres 3 lat.

Jak założyć Profil Zaufany przez bank?

Założenie Profilu Zaufanego jest możliwe na kilka sposobów. Wszystkie dostępne są na stronie pz.gov.pl po wybraniu opcji "Załóż konto". Najszybszą z nich jest rejestracja przez konto bankowe.

Lista banków z dostępem do Profilu Zaufanego:

PKO,

Santander,

Pekao,

mBank,

ING,

Alior Bank,

Credit Agricole,

Getin Bank,

Inteligo,

Millenium,

BNP Paribas,

BOŚ Bank,

Część banków spółdzielczych,

Posiadacze konta Envelo.

Logujemy się do bankowości, a następnie szukamy wniosku o założenie Profilu Zaufanego. Po wypełnieniu wygenerowanego formularza, bank potwierdzi nasze dane osobowe i uruchomi nasze konto.

Jak założyć Profil Zaufany korzystając z e-dowodu osobistego?

Jeśli posiadamy e-dowód, możemy samodzielnie założyć Profil Zaufany. Jedyne co jest nam do tego potrzebne to smartfon posiadający moduł NFC. Pobieramy aplikację eDO App, skanujemy kod QR ze strony Profilu Zaufanego i wybieramy opcję rejestracji za pomocą dowodu z warstwą elektroniczną. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów uzupełniamy nasze konto w zabezpieczający kod PIN.

Na stronie widnieją jeszcze dwie inne opcje - "W placówce" oraz "Rozmowa wideo z urzędnikiem". Określenia te są informacją o sposobie weryfikacji naszych danych osobowych przy wypełnianiu wniosku o Profil Zaufany. Możemy albo udać się z dowodem osobistym do konkretnego urzędu, albo czekać na konsultację z urzędnikiem przez wideo rozmowę. Dopóki urzędnik nie potwierdzi zgodności naszych informacji, konto będzie nieaktywne.

Co można załatwić korzystając z Profilu Zaufanego?

Wspominaliśmy już o tym, że Profil Zaufany daje dostęp do wielu urzędowych spraw. Dzięki niemu możemy sprawdzić liczbę punktów karnych na naszym koncie, złożyć wniosek o nowy dowód osobisty czy pozyskać Unijny Certyfikat Szczepienia. W dobie pandemii dużą popularność zyskało także Internetowe Konto Pacjenta , na którym mamy wgląd w nasze recepty oraz skierowania.

Profil Zaufany to również nowa, prostsza forma rozliczenia podatkowego. Dzięki stronie podatki.gov.pl i Profilowi Zaufanemu możemy złożyć deklarację podatkową jednym przyciskiem. Dostępne są tam wszystkie rozliczenia od naszego pracodawcy oraz informacja o prognozowanym zwrotu pieniędzy.

Osoby posiadające Profil Zaufany mogą również skorzystać z mObywatel. Jest to aplikacja na telefon, zbierająca najważniejsze dokumenty w jednym miejscu. Dzięki niej nie musimy nosić ze sobą dowodu osobistego czy prawa jazdy.

Jak się zalogować do Profilu Zaufanego?

Kiedy przeszliśmy już cały proces rejestracji Profilu Zaufanego, pozostaje jedynie zalogowanie się do konta. Będzie ono obowiązkowe przy każdej próbie dostania się do elektronicznego urzędu. Logowanie do Profilu Zaufanego działa podobnie jak rejestracja. Wybieramy sposób logowania (bank, e-dowód, login i hasło), przechodzimy przez konkretny proces weryfikacji i chwilę później otrzymujemy dostęp do naszego konta.

Jak sprawdzić, czy mam Profil Zaufany?

Jak sprawdzić, czy posiadamy już założony Profil Zaufany? Spróbujmy zalogować się za pomocą naszego adresu e-mail i wprowadźmy hasło, z którego najczęściej korzystamy. Jeśli dostęp nie będzie możliwy, możemy spróbować przez przycisk "Zapomniałem hasła" przesłać na nasz adres mailowy link do resetowania danych logowania. Może również pojawić się komunikat o tym, że w bazie nie widnieje osoba o danym loginie bądź mailu. Jest to ostateczne potwierdzenie, że nie posiadamy Profilu Zaufanego.

Warto również weryfikować na bieżąco datę ważności naszego konta. Przedłużenia konta możemy dokonać samodzielnie na oficjalnej stronie Profilu Zaufanego lub na stronie naszego banku (jeśli rejestrowaliśmy się przez bankowość internetową). Brak przedłużenia ważności konta skutkować będzie koniecznością zakładania nowego Profilu Zaufanego.

Dlaczego Profil Zaufany nie działa?

Może nastąpić sytuacja, w której nie będziemy mieć dostępu do naszego Profilu Zaufanego. Przyczyną może być utracenie ważności konta lub awarie sieciowe (zarówno w banku jak i na stronie urzędowej). W momencie, w którym następuje problem z dostępem do konta, warto sprawdzić wszystkie możliwości.

Zweryfikujmy ważność konta oraz poprawność podanych przez nas danych do logowania. Jeśli korzystamy z dostępu przez bankowość upewnijmy się, że nasz bank obecnie nie posiada żadnej przerwy technicznej. Sprawdźmy również czy problem widnieje tylko na jednej stronie urzędowej. Jeśli nie działa więcej usług (np. jednocześnie oficjalna strona PZ, IKP oraz e-US) to znak, że problem widnieje po stronie serwerów rządowych. Pozostaje nam wtedy czekać do momentu ich naprawienia.

