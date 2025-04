Google Gemini z nową funkcją. Wygenerujesz krótkie filmiki

Gemini to sztuczna inteligencja Google, która właśnie doczekała się nowych "mocy". Firma pozwala generować krótkie filmy na podstawie promptów, co jest możliwe z wykorzystaniem modelu Veo 2. Ponadto udostępniono go w Whisk. Z nowej funkcji AI od Google skorzystają na razie użytkownicy Gemini Advanced.