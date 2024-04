Knight Rider to serial telewizyjny z 1982 r., który w Polsce emitowany był pod tytułem "Nieustraszony". Głównego bohatera grał amerykański aktor David Hasselhoff, który znany jest także ze "Słonecznego patrolu". Jeździł on futurystycznym samochodem o nazwie KITT (Knight Industries Two Thousand) mającym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Postanowiono odtworzyć komputer z pojazdu.

Komputer z KITT stworzony na Raspberry Pi z ChatGPT

Wideo o projekcie zostało udostępnione na kanale Knight Rider Historians. Ktoś zdecydował się odtworzyć komputer znajdujący się na wyposażeniu auta KITT i trzeba przyznać, że efekt końcowy jest całkiem udany. Jak tego dokonano?

Reklama

Twórca projektu wykorzystał minikomputer Raspberry Pi oraz zbudował specjalny panel, który przypomina ten, który znajdował się w samochodzie KITT. Specjalne światełka są wyświetlane w momencie, gdy komputer mówi do użytkownika. Za realizację zadań opartych na sztucznej inteligencji odpowiada tutaj ChatGPT.

Opracowany panel imitujący ten z KITT-a komunikuje się z minikomputerem Raspberry Pi i wygląda to naprawdę nieźle. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym wideo.

Wideo youtube

Auto za sztuczną inteligencją wyprzedzało epokę

W latach 80. samochód pojawiający się w serialu Knight Rider robił duże wrażenie. Auto ze sztuczną inteligencją było czymś niespotykanym i pozostawało wtedy w sferze marzeń wielu kierowców. Ówczesny pomysł wyprzedzał całą epokę. Rozwiązania użyte w serialu zostały wprowadzone do pojazdów jeżdżących po drogach dopiero kilkadziesiąt lat później.

Stwórz sobie taki komputer samodzielnie

To nie pierwszy raz, gdy ktoś spróbował stworzyć własny komputer przypominający ten z samochodu KITT. Pomysł nie jest nowy i podobna inicjatywa została przeprowadzona w 2022 r. Jej autor udostępnił nawet film, w którym omówił wykorzystane elementy oraz pokazał, jak coś podobnego można przygotować samodzielnie.

Nie jest to co prawda zadanie dla każdego, ale jeśli czujecie się na siłach, to możecie spróbować podjąć się wyzwania. Efekt końcowy z pewnością okaże się satysfakcjonujący. Szczegóły możecie obejrzeć na poniższym wideo.

Wideo youtube