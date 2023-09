Pociągi unoszące się nad torami to już nie science-fiction, a technologia, która wkrótce powinna pozwolić na transport pasażerów. Firma Nevomo mająca polskie korzenie pochwaliła się kamieniem milowym na drodze od osiągnięcia tego celu. Udało się jej przeprowadzić z sukcesem udane testy pojazdu, który lewitował nad torami i w trakcie próby rozpędził się do ponad 100 km/h.

Testy lewitującego pociągu przeprowadzono w Polsce

Novemo przeprowadziło testy unoszącego się nad torowiskiem pociągu w naszym kraju. Odbyło się to na specjalnym odcinku toru testowego firmy w Nowej Sarzynie o długości ponad 720 m, w województwie podkarpackim. Jak to wyglądało w praktyce?



Reklama

Nevomo wykorzystało pojazd MagRail, który finalnie w trakcie testów osiągnął prędkość na poziomie 135 km/h. Zaczął lewitować nad torowiskiem już przy prędkości około 70 km/h. Po 11 s od startu podróży pociąg jechał z prędkością 100 km/h. To nie koniec możliwości pojazdu. MagRai docelowo ma poruszać się do 550 km/h, co pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży.

Wideo youtube

Testowy pojazd MagRail miał 6 m długości i ważył około 2 t. Testy przeprowadzono na dotychczasowej infrastrukturze kolejowej bez tarcia. Badania i różne próby zajęły Nevomo 3,5 roku. Po tym czasie udało się osiągnąć założony cel, którym jest możliwość wykorzystania obecnych torów pociągowych poprzez ich modernizację liniową, co umożliwi w przyszłości poruszanie się po nich pojazdów nowej generacji.

Zdjęcie Lewitujący pociąg Nevomo / Nevomo / materiały prasowe

"Dzisiejszy dzień to przełomowy moment w rozwoju Nevomo. Po raz pierwszy w historii kolei pojazd szynowy poruszał się nie po istniejących torach, ale nad nimi, bez tarcia. Pokazuje to, że nasza technologia to nie tylko wizja przyszłości; to rzeczywiste rozwiązanie na teraz. Rozwiązanie dla bardziej ekologicznej i lepiej skomunikowanej Europy. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę, będziemy mogli zaoferować efektywne i przyjazne dla środowiska podejście do modernizacji transportu kolejowego, zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu" - mówi Przemek Ben Pączek, prezes zarządu i współzałożyciel Nevomo.

Nevomo pozyskało miliony euro funduszy

Technologie, nad którymi pracuje Nevomo szybko spotkały się z zainteresowaniem. Tylko na samo MagRail firma pozyskała 11 mln euro funduszy. Natomiast w 2022 r. otrzymała aż 17,5 mln euro od Komisji Europejskiej (akcelerator EIC: 2,5 mln euro dotacji i 15 mln euro dodatkowej inwestycji kapitałowej). W ramach ciekawostki warto dodać, że w Nevomo zainwestował pieniądze również Microsoft, gdyż zobaczył w nim ogromny potencjał.



Pociągi MagRail umożliwiają także szybkie dostosowywanie składów do aktualnych potrzeb. Można je łączyć z innymi pojazdami i w ten sposób zwiększyć liczbę miejsc dla pasażerów. Natomiast możliwość wykorzystania dotychczasowej infrastruktury kolejowej (poprzez modernizację) znacząco obniża koszty związane z przystosowaniem ich pod kątem obsługi nowych pociągów.