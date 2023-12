Elon Musk często ma nosa do nowych firm. Jego Tesla czy SpaceX odniosły ogromne sukcesy. Nie można tego jednak powiedzieć o Hyperloop One, które powołano do życia niespełna dekadę temu. Był to bardzo obiecujący projekt z ciekawymi wyzwaniami. Niestety postanowiono go zamknąć. Warto jednak przypomnieć, czym zajmowała się ta firma.

Hyperloop One miał stworzyć szybki środek transportu

Hyperloop One miał stworzyć szybki środek transportu, którego koncept opierał się na szybkich pojazdach mających przemieszczać się w specjalnych tubach. Elon Musk powołał firmę do życia w 2014 r. Nieco wcześniej udostępnił swoją wizję przyszłości dla transportu ludzi, a potem rozszerzono ją również o przewóz towarowy.

Od 2017 r. był to projekt Virgin Hyperloop One, co wynikało z inwestycji, której podjął się Richard Branson z Grupy Virgin. W zeszłym roku firma zdecydowała się jednak rozstać z tym pomysłem.

Firma zbudowała pewne prototypy pojazdów, których próby przeprowadzono na specjalnych odcinkach testowych. W maju 2017 r. pochwalono się pełnowymiarową wersją pociągu, który rozpędzono w tubie do prędkości 70 mil na godzinę. Docelowo pociągi miały poruszać się z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Pomysłów było wiele, ale finalnie niewiele z tego wynikło.

Myślano o dużej linii łączącej Europę z Chinami

Jednym z najciekawszych pomysłów Hyperloop One było stworzenie specjalnej linii, która miała połączyć Europę z Chinami. Marzył o tym zespół zatrudniony przez firmę. Byłaby to jednak zbyt kosztowna inwestycja. Wszak mowa o wielu tysiącach kilometrów i zbudowanie takiej trasy pochłonęłoby mnóstwo pieniędzy.

Projekt został pogrzebany

Niestety to już koniec Hyperloop One. Zdecydowano się zamknąć projekt, gdyż generował on duże wydatki i miał spore problemy finansowe. W zeszłym roku po rozstaniu z Virgin zwolniono ponad 100 osób. Wtedy też podjęto się skupienia na transporcie towarowym, ale nie uzyskano żadnego kontraktu na budowę. To nie pomogło i zwolniono większość z pozostałych pracowników. Ostatnie osoby zatrudnione przez firmę opuszczą ją 31 grudnia 2023 r. Pomysł jednak przetrwa, na przykład w postaci HyperloopTT.