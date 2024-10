Planujesz kupić bilety lub przeprowadzić proces odprawy online w Ryanair? Zanotuj sobie poniższe daty, przewoźnik ostrzega bowiem o nadchodzącej przerwie technicznej na stronie i w aplikacji. Wykonywanie tych oraz kilku innych operacji będzie w tym czasie niemożliwe.

Kiedy planowana jest przerwa techniczna w Ryanair, jakie funkcje nie będą dostępne, co zrobić i na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

Dlaczego strona Ryanair nie działa? To może być przerwa techniczna

Problemy z działaniem aplikacji i stron firm mogą niekiedy wynikać z przerw technicznych. Warto więc śledzić informacje od przewoźników, z którymi planujemy lot. Aktualnie Ryanair przekazał komunikat dotyczący planowanej przerwy technicznej, której wprowadzenie równoznaczne jest z utrudnieniami m.in. w rezerwacji lotów i wykonania odprawy przez stronę i aplikację przewoźnika.

Przerwy techniczne są konieczne np. po to, by przewoźnicy mogli wprowadzać aktualizacje i ulepszenia systemu. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa, sprawności działania oraz komfortu użytkowników.

Przerwa w działaniu aplikacji i strony Ryanair. Ważne daty

Przerwa techniczna, podczas której strona i aplikacja Ryanair będą niedostępne, rozpocznie się w środę 16 października 2024 roku o godzinie 19:00 (GMT) i potrwa do 03:00 (GMT) w czwartek, 17 października 2024. Warto zapamiętać te daty, bo brak dokonania odprawy przez internet wcześniej niż dwie godziny przed planowaną godziną odlotu, na lotnisku zostanie pobrana opłata za odprawę (nie dotyczy to biletu Plus lub Flexi Plus).

Podczas przerwy technicznej obejmującej aplikację i stronę Ryanair pasażerowie nie będą mogli:

Dokonywać nowych rezerwacji lotów,

Zmieniać istniejących rezerwacji,

Przeprowadzać odprawy online,

Pobierać kart pokładowych,

Sprawdzać statusu lotów.

Odprawa online w Ryanair. Tego dnia będą utrudnienia

Co zrobić, by uniknąć problemów? Pasażerowie powinni upewnić się, że zrobili odprawę online i pobrali karty pokładowe przed rozpoczęciem przerwy technicznej, zaznacza AirCashBack. Warto też nie zwlekać z ewentualnym zakupem biletów na ostatnią chwilę. Ponadto warto zanotować sobie wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży za pośrednictwem Ryanair, takie jak numer rezerwacji i szczegóły lotu, na wypadek, gdyby były potrzebne akurat podczas przerwy technicznej.

Zalecenia Ryanair w związku z planowaną przerwą w działaniu aplikacji i strony w dniach 16-17 października:

Odprawy online przed 16 października, najlepiej na co najmniej 24 godziny przed lotem,

Pobranie karty pokładowej na urządzenie, aby mieć łatwy dostęp podczas odprawy na lotnisku,

Monitorowanie komunikatów e-maile oraz na stronie Ryanair, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat przerwy technicznej.

