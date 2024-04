PKP Intercity to gigant polskiej branży kolejowej, który w ostatnim czasie inwestuje mnóstwo pieniędzy w nowe rozwiązania. Są to lokomotywy czy wagony. Teraz dowiadujemy się o dosyć nietypowych planach zakupowych, które obejmują syreny. Urządzenia zostaną zamontowane w wybranych lokomotywach spółki i wcale nie po to, aby wydawać głośne dźwięki w trakcie zbliżania się do przejazdów kolejowych.

PKP Intercity kupuje syreny do odstraszania zwierząt

Spółka ma w planach zakup kilkuset syren. Informacja znalazła się w zapytaniu ofertowym PKP Intercity. Systemy muszą spełniać specjalne wymagania stawiane przez przewoźnika. Dotyczą one częstotliwości, mocy akustycznej oraz założonego zasięgu przy prędkości pociągów 90 km/h.

Zakup syren akustycznych przeznaczony jest do taboru kolejowego, w celu odstraszania dzikich zwierząt i tym samym ograniczenia ilości uszkodzeń taboru. W niektórych pojazdach korzystamy z tego rozwiązania i bardzo dobrze się sprawdza. Planujemy zakupić 300 sztuk. czytamy w oświadczeniu biura prasowego PKP Intercity dla Rynku Kolejowego

Syreny SIREN7 mają odstraszać dzikie zwierzęta

Wiemy, że PKP Intercity planuje zakupić specjalistyczne syreny o nazwie SIREN7. Jest to sprzęt, który służy do odstraszania dzikich zwierząt. Odbywa się to poprzez emisję dźwięku z mocą akustyczną 120 decybeli oraz częstotliwości na poziomie 3000 Hz. Z informacji umieszczonych na stronie producenta wynika, że zasięg sięga 300 m i z takiej odległości urządzenie jest w stanie odstraszać zwierzynę.

System bazuje na specjalnej budowie, która wpuszcza powietrze od przodu i w celu działania nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. Sprzęt według deklaracji producenta spełnia wytyczne dla Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komisji Europejskiej.

Dźwięki wydobywające się z takich syren nie są słyszalne dla ludzi. To oznacza, że wyposażone w nie lokomotywy PKP Intercity nie będą wydawały dodatkowych odgłosów, które usłyszy człowiek. Natomiast w przypadku zwierząt nie stanowią dodatkowego zagrożenia, bo nie wprowadzają ich w popłoch.

Nowy system ma chronić tabor PKP Intercity

Spółka chce w ten sposób ograniczyć problem związany z uszkodzeniami taboru, do których dochodzi na torach kolejowych. System w trakcie przejazdu pociągów powinien skutecznie odstraszać zwierzęta, które nie będą wpadały pod rozpędzone składy.

Nie wiadomo jednak, jak duży dla PKP Intercity stanowi to obecnie problem. Tajemnicą pozostaje również konkretny wynik programu pilotażowego, który potwierdziłby skuteczność stosowania takich syren w pociągach. Podano jedynie informacje o użytkowaniu rozwiązania i zadowoleniu z jego działania. Plan zakupu obejmuje 300 urządzeń, które zostaną zamontowane w wybranych lokomotywach.