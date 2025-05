Venus Aerospace, startup z Houston założony w 2020 roku, dokonał wczoraj swoistego przełomu w technologii hipersonicznej. 14 maja 2025 ich nowej generacji silnik Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE) przeszedł pomyślnie pierwszy w USA test w warunkach rzeczywistych. To krok w dążeniu do skrócenia czasu przelotów - pracownicy firmy zapowiedzieli, że będzie można podróżować między USA a Wielką Brytanią, skracając lot trwający niemal pół dnia do zaledwie godziny.