Tego możemy się uczyć od Niemców. Bilet na cały kraj w cenie 49 euro

Niedawno publikowaliśmy listę najlepszych dworców kolejowych w Europie. W czołówce znalazły się m.in. Berlin Hbf czy Frankfurt Hbf, ale co ciekawe, niektóre znalazły się w końcówce zestawienia z dużą liczbą pociągów opóźnionych więcej niż 5 minut. Spowodowane jest to niebywałym sukcesem krajowego programu dotacji dla kolei. Wprowadzono tani bilet na cały transport regionalny. Udało się aż za dobrze. Zanotowano znaczny wzrost liczby pasażerów.





Tani bilet na transport regionalny w Niemczech nie podrożeje

Początkowa cena wynosząca 49 euro miesięcznie pozostanie stabilna przez cały 2024 rok - poinformowano na specjalnej konferencji ministrów transportu. W listopadzie i grudniu 2023 roku trwała jeszcze dyskusja, czy od 1 maja cena będzie musiała wzrosnąć do 69 euro. Argumentowano to wzrostem kosztów przy większej liczbie pasażerów.

W listopadzie kanclerz Olaf Scholz i premierzy uzgodnili dalsze kroki w celu finansowania Deutschlandticket. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w 2024 roku rząd federalny pokryje połowę kosztów i przekaże 1,5 miliarda euro, a dodatkowo niewykorzystane środki z 2023 będzie można przesunąć na bieżący rok. - Przeniesienie było możliwe, ponieważ rozpoczęliśmy pracę z biletem dopiero 1 maja. W ten sposób pozostały pieniądze - przyznaje minister transportu Bawarii Christian Bernreiter.

Niska cena biletu utrzymana. Ministrowie liczą na wzrost sprzedaży

Przed wyższymi cenami biletu ostrzegały organizacje ekologiczne i obrońcy konsumentów. Mogłoby to doprowadzić do znacznego spadku zainteresowania. Debata na temat podwyżek na razie się zakończyła, nie ma jednak całkowitej pewności co do utrzymania atrakcyjnej ceny w 2025 roku. Jedna z organizacji ekologicznych - BUND - argumentowała, że dyskusje na temat podwyżek wprowadzają niepewność wśród ludzi i hamują ich chęć do trwałej zmiany przyzwyczajeń związanych z transportem.

W sprawie ceny Deutshlandticket wypowiedział się także minister transportu Dolnej Saksonii Olaf Lies. Uważa on, że na razie nie ma potrzeby podwyżki, a stabilna cena doprowadzi do "jeszcze większej penetracji rynku, czyli jeszcze większej sprzedaży biletów".

Deutshlandticket został wprowadzony 1 maja 2023 roku na potrzeby ogólnokrajowych podróży środkami transportu lokalnego i regionalnego w formie abonamentu z możliwością rezerwacji cyfrowej i możliwością comiesięcznego anulowania. Według Związku Niemieckich Firm Transportowych (VDV) korzysta z niego około dziesięciu milionów osób.

