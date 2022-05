Praktycznie w każdym polskim mieście znajdziemy co najmniej kilka budek z kebabem, co tylko pokazuje, jak bardzo popularne w naszych kraju jest to danie. Jako jego charakterystyczny element z pewnością możemy określić wypadające kawałki jedzenia, które zazwyczaj nie mieszczą się czy to w bułce, czy w tortilli.

Problem ten dotyczy także wiele inny podobnych potraw takich jak na przykład burrito. Wydawałoby się, że ciężko będzie mu zaradzić, jednak tym niezwykle trapiącym problemem postanowił zająć się Matty Benedetto - wynalazca znany ze swoich nietypowych pomysłów.

- Wymyśliłem "Burrito Bumper", lejek do jedzenia niechlujnych burrito, który łapie twoje spadające nadzienie i starannie przygotowuje drugie taco, abyś mógł się nim cieszyć - wyjaśnia Benedetto.

Wynalazek dla każdego fana kebabów i burrito

Wpierw należy uzupełnić urządzenie świeżą tortillą, aby później całe niezjedzone jedzenie wylądowało dokładnie w niej. Po skończonym posiłku będzie na nas czekała wyjątkowo miła niespodzianka w postaci zupełnie nowej przekąski. Oczywiście niezwykły patent należy traktować z przymrużeniem oka.

Niestety dla osób zainteresowanych jego posiadaniem obecnie nie można go kupić, a pozostaje jedynie próba własnego skonstruowania. Być może, po wielkim odzewie ze strony potencjalnych klientów, wynalazca zdecyduje się wypuścić przyrząd do masowej sprzedaży. Do tego czasu pozostaje nam jeść w skupieniu i uwadze.