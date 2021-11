Dzwoni numer 222571145? Lepiej odbierz, bo zapuka policja

Jeśli wyświetla się na Waszych smartfonach numer +48222571145, to musicie wiedzieć, że nie jest to żaden telemarketer, tylko bardzo poważny komunikat. Jeśli nie odbierzecie lub dodacie numer do spamu, to musicie liczyć się z wizytą policji.

