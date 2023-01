Naukowcy z University of British Columbia i University of Victoria doszli do wniosku, że powszechnie występujące poziomy zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania ruchu drogowego mogą upośledzać funkcjonowanie naszego mózgu w ciągu zaledwie kilku godzin.

Wyniki badań pokazują, że przebywanie przez dwie godziny wśród spalin pochodzących z silników Diesla jest w stanie zmniejszyć funkcjonalną łączność mózgu — zanieczyszczenia zaburzają wzajemną interakcję i komunikację między poszczególnymi obszarami mózgu. Otrzymane dane są pierwszymi dowodami (wśród ludzi) na zmienioną łączność sieci mózgowej powstałą przez zanieczyszczenia powietrza.

Przez wiele dziesięcioleci naukowcy uważali, że mózg może być chroniony przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. To badanie, które jest pierwszym tego rodzaju na świecie, dostarcza nowych dowodów potwierdzających związek między zanieczyszczeniem powietrza a funkcjami poznawczymi dr Chris Carlsten z UBC

Reklama

W ramach eksperymentów badacze wystawili 25 zdrowych ochotników na działanie spalin pochodzących z silników wysokoprężnych i na przefiltrowane powietrze. Przed i po każdej ekspozycji była mierzona aktywność mózgu, wykorzystując specjalny rezonans magnetyczny (fMRI).

Badanie ujawniło, że uczestnicy po wdychaniu zanieczyszczeń mieli zmniejszoną łączność funkcjonalną w rozległych regionach tzw. sieci trybu domyślnego mózgu (DMN) w porównaniu z filtrowanym powietrzem.

- Wiemy, że zmieniona łączność funkcjonalna w DMN wiąże się ze zmniejszoną wydajnością poznawczą i objawami depresji, więc niepokojące jest to, że zanieczyszczenie zakłóca te same sieci - powiedziała prof. Jodie Gawryluk z University of Victoria.

Dodaje także: - Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć funkcjonalny wpływ tych zmian, możliwe jest, że mogą one upośledzać myślenie lub zdolność ludzi do pracy.

Trzeba podkreślić, że zmiany w mózgu były tymczasowe i z czasem powróciły do normy. Dr Carlsten sugeruje, że szkodliwe efekty mogą się dłużej utrzymywać tam, gdzie ekspozycja na zanieczyszczenia jest ciągła.

- Ludzie mogą chcieć pomyśleć dwa razy, zanim utkną w korku z opuszczonymi szybami. Ważne jest, aby upewnić się, że filtr powietrza w samochodzie jest w dobrym stanie. Jeśli idzie się lub jedzie rowerem ruchliwą ulicą, należy rozważyć skorzystanie z mniej ruchliwej trasy - powiedział dr Carlsten.

Dodaje również: - Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie uznawane za największe zagrożenie środowiskowe dla zdrowia ludzkiego i coraz częściej widzimy jego wpływ na wszystkie główne układy narządów. Spodziewam się, że zobaczymy podobny wpływ na mózg z narażenia na inne zanieczyszczenia powietrza, takie jak dym z pożarów lasów. Wraz ze wzrostem częstości występowania zaburzeń neurokognitywnych jest to ważna kwestia dla urzędników zdrowia publicznego i decydentów -. Wyniki badań zostały opublikowane w Environmental Health .