Masz je wszystkie? Te apki przydadzą się na Sylwestra

"Znajdź" i udostępnianie położenia smartfona

Niedawno informowaliśmy o tym, jak aplikacja "Znajdź" w iPhonie uratowała życie pewnej kobiecie, która zaginęła po Bożym Narodzeniu. Funkcja udostępniania swojego położenia znajomym może nam się przydać także podczas nocy sylwestrowej, zwłaszcza gdy znajdujemy się w nowym miejscu albo planujemy w mniejszym gronie wracać do domu po imprezie. Lokalizacja udostępniona znajomym czy rodzinie może też nam pomóc, jeśli smartfon przypadkiem wyleci nam z kieszeni.

Jedzenie? Zerknij na Glovo, Wolt i Too good to go

Zdarza się, że na przygotowanie przekąsek nie ma po prostu czasu. Albo budzimy się już w nowym roku, lodówka jest pusta, a my nie mamy siły nawet zrobić kroku. W takich momentach przyda się Too good to go oraz Glovo i Wolt. W pierwszej z aplikacji 31 grudnia możemy w atrakcyjnych cenach kupić to, co zostało restauracjom czy sklepom w ostatnich godzinach pracy. Dzięki temu otrzymamy jedzenie, a przy okazji uratujemy je przed wyrzuceniem. Glovo oraz Wolt przydadzą się natomiast 31.12.22 oraz 1.01.23 — z pewnością znajdziemy tam awaryjną kolację czy obiad, aby nie witać nowego roku z pustym żołądkiem.

Karaoke? Spotify przygotował mnóstwo sylwestrowych playlist

Wybraliście już muzykę na wieczór? Jeśli nie, a po przeczytaniu tego pytania oblał was zimny pot, nie obawiajcie się. Z pomocą przyjdzie wam Spotify i sylwestrowe playlisty, w których od dwóch dni można przebierać. Szykujecie szaloną imprezę czy raczej chcecie spokojnego wieczoru w gronie najbliższych? Niezależnie od waszych planów, na pewno znajdziecie odpowiedni podkład muzyczny. Pamiętajcie też o tym, że Spotify umożliwia wyświetlenie tekstów piosenek, co przyda się do karaoke.

To jesteś Ty! — Czas na zabawę

Goście przyszli, ale właściwie nie ma co robić? Jeśli mamy konsolę PlayStation, możemy zagrać w "To jesteś Ty!". Wszyscy uczestnicy muszą pobrać apkę na swojego smartfona, a następnie odpowiadać na pytania dotyczące znajomych albo wykonywać różne zadania, wyświetlane na ekranie telewizora. Jest tylko jedno "ale" — ten pomysł sprawdzi się raczej, gdy spotykamy się w gronie znajomych nam osób.

Pora wrócić do domu! Uber, Bolt albo Traficar

Uber czy Bolt to dość oczywisty wybór, może się jednak zdarzyć, że którejś z wymienionych aplikacji nie będziemy mieli na swoim smartfonie, a w taką noc, jak dzisiejsza, firmy mogą proponować różne, konkurencyjne ceny za przejazd. Jeśli nie spożywaliśmy alkoholu, możemy też skorzystać z Traficar, w którym wypożyczymy samochód, a zapłacimy za przejechane kilometry. Pamiętajcie też o udostępnieniu swojego przejazdu znajomym, tak na wszelki wypadek.

A na nowy rok? VOS: Samopoczucie, AI Dziennik

Jak to zwykle bywa, nowy rok przynosi też ze sobą postanowienia i chęć zmian. Do tego może nam posłużyć inteligentny dziennik VOS, którego pobierzemy na swojego smartfona. W aplikacji odnotujemy swoje codzienne samopoczucie, poprowadzimy dziennik, a nawet porozmawiamy z ekspertami ds. zdrowia psychicznego. W razie potrzeby możemy też skorzystać z technik uspokajających. Jeśli dziennik będziemy prowadzić sumiennie, zobaczymy, jak z czasem wraz z wykonywaną pracą zmienia się nasze samopoczucie. Apka dostępna jest na telefonach z iOS-em oraz Androidem.