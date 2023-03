mBank idzie na wojnę z telefonicznymi oszustami. Musisz mieć aplikację

Telefony oszustów podających się za pracowników banków to w ostatnich miesiącach prawdziwa plaga. Dzwonią do nas i chcą wyciągnąć dane do naszego konta, żeby wyciągnąć z niego pieniądze. Ten problem rozwiązuje właśnie mBank. Gdy zadzwoni do nas konsultant, trzeba będzie potwierdzić w aplikacji jego tożsamość. Gdy nie dostaniesz powiadomienia o tożsamości, może to być sygnał, że po drugiej stronie słuchawki jest oszust. Wtedy warto przerwać rozmowę.

Zdjęcie Mobilne potwierdzenie tożsamości to nowy sposób mBanku na walkę z oszustami. / 123RF/PICSEL