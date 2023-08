Jak informuje w raporcie zespół ESET, zarówno w Google Play Store, jak i Samsung Galaxy Store można było odnaleźć dwie szkodliwe aplikacje. Chodzi o "Signal Plus Messenger" oraz "FlyGram", które podszywały się pod popularne komunikatory, czyli Signala oraz Telegram. W obydwu aplikacjach wykryto kod szpiegujący BadBazaar.

Do czego zatem służyły apki? Obie wykradały dane użytkowników. Signal Plus Messenger skupił się na śledzeniu komunikacji na Signalu. W przypadku FlyGram w grę wchodził dostęp do listy kontaktów, rejestru połączeń czy informacji o kontach Google.

