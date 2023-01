Twoja playlista Spotify trafi do butelki. Sprawdzisz ją za rok

Ilona Dobijańska Aplikacje

Wyślij do przyszłości to, czego słuchasz dzisiaj. Playlista w butelce to nowa opcja dostępna w popularnej aplikacji do słuchania muzyki, czyli Spotify. W styczniu 2024 roku dowiesz się, co było na twoim muzycznym topie.

Zdjęcie Wyślij w przyszłość Playlistę w butelce! / 123RF/PICSEL