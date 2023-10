Indyjska misja kosmiczna Gaganyaan

Gaganyaan to indyjski załogowy statek kosmiczny, który ma stanowić podwaliny pod program załogowych lotów kosmicznych. Planowanych jest około 20 głównych testów. Pierwszy lot demonstracyjny rakiety ma odbyć się już 21 października, a misja z udziałem astronomów ma ruszyć w 2024 roku. Docelowo trzyosobowa załoga ma zostać wystrzelona na orbitę na trzydniową misję, a następnie bezpiecznie sprowadzona z powrotem na Ziemię.

Co więcej, premier Indii polecił, aby ISRO realizowała nowe, ambitne cele związane między innymi z utworzeniem Indyjskiej Stacji Kosmicznej do 2035 roku oraz wysłanie pierwszego obywatela Indii na Księżyc do 2040 roku. Indyjscy naukowcy wezwani zostali również do współpracy nad misjami międzyplanetarnymi. Obejmowałyby one marsjański lądownik oraz wysłanie sondy na orbitę Wenus.

Trzeba przyznać, że plany Indii są niezwykle ambitne. Po powodzeniu misji Chandrayaan-3 wiele państw przodujących w przemyśle kosmicznym zaczęło rozważać współpracę z Indiami. Mimo że lądownik księżycowy Vikram oraz łazik Pragyan nie przetrwały ekstremalnej nocy na Srebrnym Globie, to przez czas swojej aktywności dostarczyły bezcennych danych dotyczących księżycowego bieguna południowego. Dane te posłużą astronomom do planowania nadchodzących załogowych misji księżycowych.