Próby powrotu człowieka na Księżyc idą jak po grudzie.

Najpierw było opóźnienie w produkcji rakiety Space Launch System (SLS), a potem pojawiły się problemy podczas kolejnych startów misji Artemis 1.

NASA podjęła pierwszą próbę już 29 sierpnia, ale ze względu na wadliwie działający czujnik temperatury jednego z silników, a także wyciek wodoru z zaworu odpowietrzającego głównego zbiornika paliwa rakiety SLS, musiała ją przerwać. Kolejne próby też kończyły się niepowodzeniem.

Artemis 1 gotowy do startu. Do ilu razy sztuka?

Nie udało się też 3 września, bo jak się okazało kilka dni to za mało na usunięcie usterek, a później także 27 września, pomimo pozytywnych wyników testów tankowania kriogenicznego paliwa, z powodu sztormu tropikalnego Ian. Kiedy już wydawało się, że wszystko to za nami i Artemis 1 wzbije się w niebo 14 listopada... pogoda ponownie dała się we znaki, tym razem w postaci burzy tropikalnej Nicole.



Menedżerowie Artemis I zebrali się w poniedziałek po południu, aby przejrzeć stan operacji odliczania, a także dwa otwarte punkty techniczne i dali "go" w kierunku startu w środę, 16 listopada. Dwugodzinne okno startu otwiera się o 1:04 a.m. EST (7:04 czasu polskiego - red.) czytamy na stronie NASA.

Reklama

NASA znając prognozy odpowiednio zabezpieczyła rakietę czekającą już na stanowisku startowym w Centrum Lotów Kosmicznych im. Johna F. Kennedy’ego i poinformowała, że jeśli wszystkie działania ochronne zdadzą egzamin, opóźnienie startu wyniesienie dosłownie dwa dni.

I wygląda na to, że Space Launch System (SLS) tym razem wygrał z huraganem. Są drobne problemy z odczepieniem się fragmentów uszczelnienia na wieży ucieczkowej i działaniem jednego z połączeń elektrycznych, ale nie stanowi to podobno przeszkody, bo od startu dzielą nas dosłownie godziny, a NASA potwierdziła dwugodzinne okno startowe (7:04 - 9:04 naszego czasu w środę, 16 listopada).

Kiedy człowiek wróci na Księżyc?

Warto jednak zaznaczyć, że misja Artemis 1 jest bezzałogowa i stanowi pierwszy etap powrotu człowieka na Księżyc. Tym razem statek kosmiczny Orion okrąży Srebrny Glob i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2024 roku taką samą podróż odbędą już astronauci w ramach misji Artemis 2.

Okazję postawić stopę na Księżycu będą mieli jednak dopiero w 2025 roku, kiedy to planowane jest lądowanie na naszym satelicie w ramach misji Artemis 3, ta będzie historyczna z jeszcze jednego powodu, bo pośród astronautów będzie pierwsza kobieta, która poleci na Księżyc.