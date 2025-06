Co się dzieje z największym jeziorem świata? Nowe ustalenia badaczy

Największe jezioro świata, Morze Kaspijskie, to prawdziwy unikat - charakteryzuje się bowiem wieloma sprzecznościami, a jedną z nich jest sama jego nazwa - wszak to bezodpływowe jezioro, a nie morze. W dodatku jego wielkość robi wrażenie, to jezioro ma bowiem powierzchnię, która przekracza 370 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ten niezwykły zbiornik to relikt prehistorycznego Oceanu Tetydy, a jego dno stanowi cenny kąsek, bo skrywa ogromne pokłady ropy.

Ponadto leżący na pograniczu Europy i Azji akwen jest zarówno słono- jak i słodkowodny. Na południu i w centrum wypełniony jest słoną wodą (średnie zasolenie to ok. 1,2 proc. - ok. 1/3 zasolenia oceanów) - za to na północnych krańcach jego wody są słodkie. Jak widać po tym krótkim opisie, Morze Kaspijskie to naprawdę wyjątkowy akwen, a teraz ogłoszono kolejną informację na jego temat - z jego dna wyłoniła się nowa wyspa.

Wyłoniła się z Morza Kaspijskiego. Naukowcy zbadali nową wyspę

Nowy kawałek lądu ulokowany jest ok. 30 km na południowy zachód od innej wyspy Morza Kaspijskiego, znanej jako Maly Zhemchuzhny (Mała Perła). Biuro prasowe Instytutu Oceanologii imienia P. P. Szyrszowa Rosyjskiej Akademii Nauk (IO RAS) podało, że nowe zjawisko zostało odkryte w trakcie szeroko zakrojonej ekspedycji naukowej, informuje agencja TASS.

- Początkowo wysychanie ławicy zostało zauważone na zdjęciach satelitarnych przez pracowników kaspijskiej filii IO RAS w listopadzie 2024 r., ale kwestia istnienia wyspy pozostawała dyskusyjna do niedawna - podaje TASS za IO RAS.

Teraz rosyjscy naukowcy ostatecznie potwierdzili utworzenie się nowej wyspy. Jak to się stało, że wyłoniła się z jeziora? W tym przypadku zadziałało po prostu obniżenie się poziomu wód Morza Kaspijskiego. Procesy te są cykliczne i związane z długoterminowymi wahaniami poziomu wód. Jest on najpewniej związany ze zmianami klimatycznymi, które wpływają na tempo parowania wody. Tektoniczne przesunięcia pod akwenem również mogą wpływać na poziom wód. Eksperci od dłuższego czasu biją na alarm, że największe jezioro świata znika. Jeszcze w 1930 roku jego powierzchnia wynosiła ok. 442 tys. kilometrów kwadratowych.

Jak się nazywa nowa wyspa na Morzu Kaspijskim i co dalej z badaniami?

Co wiadomo o tym skrawku lądu? Na ten moment badacze ustalili wyłącznie, że nowa wyspa jest lekko wyniesiona nad poziom wody, jej powierzchnia jest wilgotna, płaska i pokryta grzbietami piasku. Nie mogli jednak dostać się do wyspy z powodu niesprzyjających warunków. Jedynie zdjęcia z drona ujawniły rozmiary i niektóre cechy nowego skrawka lądu. To jednak nie koniec badań.

Dalsze analizy nowopowstałej wyspy planowane są na drugą połowę 2025 r. Wyspa, póki co nie ma nazwy - decyzja na ten temat zostanie podjęta dopiero na podstawie sporządzenia jej dokładnej charakterystyki. Istnieje też możliwość przyznania wyspie miana związanego z nazwiskiem osoby, która wniosła znaczący wkład naukowy lub kulturowy w regionie.

Instytut Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk zaznacza, że wraz z dalszym obniżaniem się poziomu wód Morza Kaspijskiego, nowa wyspa może w znacznie zwiększyć swoją powierzchnię. Taka sytuacja może mieć miejsce już w najbliższych latach. Nowy fragment lądu może wówczas potencjalnie zyskać wartość jako miejsce gniazdowania rzadkich gatunków ptaków i kolonia fok kaspijskich, podaje TASS.

