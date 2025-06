Astronauci zostają na kwarantannie! Wszystko przez usterkę u Rosjan

W czwartkowy wieczór (czasu polskiego) w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się wyczekiwana od dwóch dni konferencja w sprawie startu Ax-4. Już na samym początku padła kluczowa informacja z punktu widzenia najbliższych dni: astronauci zostają na kwarantannie. Oznacza to, że dalej jest szansa na start w trakcie pierwszego okresu, czyli do 15 czerwca. Wypuszczenie astronautów z kwarantanny oznaczałoby przerwę na minimum 2 tygodnie, a trzeba pamiętać, że kolejny planowy okres startowy to druga połowa lipca.