Autorzy badania zwracają uwagę, że poprzednie prace skupiały się na efekcie aktywnego metabolitu AM404 na centralny układ nerwowy , zaś ich badanie dowiodło, że neurony czuciowe w obwodowym układzie nerwowym również mogą go generować. Występuje on więc także poza mózgiem. AM404 w Paracetamolu oddziałuje na receptory kannabinoidowe lub kanały TRPV1 w neuronach. Lek zaczyna być metabolizowany w wątrobie, gdzie produkuje 4-aminofenol. Jest on następnie transportowany przez krwiobieg do innych narządów wewnętrznych, w tym także do mózgu, gdzie jest przekształcany do AM404 z pomocą enzymu hydrolazy amidów kwasów tłuszczowych (FAAH).

Źródło: Maatuf Y. et al. (2025). The analgesic paracetamol metabolite AM404 acts peripherally to directly inhibit sodium channels. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 122. e2413811122. 10.1073/pnas.2413811122.