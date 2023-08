NASA szykuje się do powrotu ludzi na Księżyc i ma to nastąpić w ramach misji Artemis 3. Jej członkowie będą pierwszymi ludźmi na powierzchni Srebrnego Globu od ponad pół dekady. Będzie to początek dalszej eksploracji naturalnego satelity Ziemi. Amerykańska agencja ujawniła pewne szczegóły związane z kolejną misją o nazwie Artemis 4.

Astronauci Artemis 4 pierwszymi na stacji Gateway

Artemis 4 będzie drugą z misji załogowych na powierzchnię Księżyca. Astronauci biorący w niej udział mają być pierwszymi ludźmi na nowej stacji o nazwie Gateway. Będzie to swego rodzaju brama z Ziemi do Srebrnego Globu. To oznacza, że astronauci najpierw dolecą do bazy, a dopiero z jej pokładu udadzą się na Księżyc.

Zdjęcie Schemat stacji Gateway / NASA / materiały prasowe

Gateway będzie dosyć niewielką stacją kosmiczną, którą NASA chce stworzyć we współpracy z agencjami ESA, CSA i JAXA. Jeden z jej modułów o nazwie HALO ma być gotowy do wystrzelenia w kosmos pod koniec 2025 r. Jeszcze przed misją Artemis 4 (planowaną na 2028 r.) NASA chce dołączyć kolejny moduł w postaci habitatu. Warto dodać, że jeden z członków załogi ma być astronautą z Europy.

NASA już myśli o misji Artemis 5

Misja Artemis 3 planowana jest na 2025 lub 2026 r. Potem przyjdzie czas na kolejne i już teraz wiemy, że pod uwagę brane jest także Artemis 5. Ta misja ma odbyć się w 2029 r. W jej ramach planowane jest tankowanie stacji Gateway oraz dołączenie kolejnych segmentów. Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z Japonią mają dostarczyć drugi habitat oraz moduł tankowania. W zamian NASA zaoferuje trzy miejsca dla europejskich astronautów w ramach trzech załogowych misji (począwszy od Artemis 4).

Początkowa stacja Gateway miała być gotowa przed misją Artemis 3, ale plany NASA w tym zakresie uległy zmianom. Sam powrót ludzi na Księżyc jest bardzo skomplikowanym zadaniem, który ponadto pochłonie z kieszeni amerykańskich podatników miliardy dolarów. Budowa oraz testy wielkiej rakiety SLS spotkały się z opóźnieniami i okazały się kosztowniejsze od wstępnych założeń. Obecnie agencja szykuje się do misji Artemis 2. Jej członkowie polecą w kierunku Srebrnego Globu, ale na powierzchni nie wylądują.