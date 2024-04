Autostopem przez galaktykę, na skróty, w nieznane

Avi Loeb w swoich rozważaniach podaje, że w zasadzie można sobie wyobrazić, że istnieją konfiguracje przestrzeni i czasu, które pozwalają także na skrót, w którym można dostać się z jednego punktu do drugiego inną ścieżką, która jest krótsza. "Jest to dozwolone w ogólnej teorii względności Einsteina", zaznaczył naukowiec. Profesor dodał też, że najpewniej tylko wybrana grupa ludzi zdoła wyruszyć z ziemi w podróż do gwiazd, by znaleźć nową Ziemię Obiecaną.

- To niezwykłe, że biblijna historia z naszej przeszłości może zainspirować naszą przyszłość wśród gwiazd. Wszystko, co musimy zrobić, to dostroić nasze kamery i teleskopy, a także otworzyć nasze umysły, aby dopuścić możliwość, że możemy zostać uratowani od naszych ziemskich nieszczęść przez nadludzką istotę - stwierdził Loeb.

Ekspert rozważaniami podzielił się w związku ze świętem Paschy. Dodał przy tym, że "wszyscy powinniśmy zastanowić się nad naszą przyszłością wśród gwiazd i mieć nadzieję, że wiadomość o pokoju i dobrobycie zostanie wkrótce dostarczona do naszej skrzynki pocztowej w postaci pozaziemskiego pakietu technologicznego".

- Jeśli rzeczywiście dojdzie do kosmicznego exodusu, jak będą wyglądać cykliczne obchody tego historycznego wydarzenia? Związane z tym uroczystości opowiedzą historię cudów technologicznych, które wyzwoliły kosmiczną społeczność ludzi z Ziemi i ustanowiły ich więź z nadludzką istotą - rozważa astrofizyk.

