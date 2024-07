Sky Dragon 3 przypadkiem wystartował

Jak wynika z odrębnego oświadczenia Biura Zarządzania Kryzysowego Gongyi, o którym informuje The Guardian, części rakiety zostały rozrzucone w "bezpiecznym obszarze", ale spowodowały lokalny pożar - niemniej został on już ugaszony i wszystko wskazuje na to, że nikt nie odniósł obrażeń.

Warto tu wyjaśnić, że Tianlong-3 (ang. Sky Dragon 3) to dwustopniowa rakieta częściowo wielokrotnego użytku, która pod względem technicznym przypomina Falcon Heavy od SpaceX (stąd też porównania z firmą Elona Muska). Chińczycy twierdzą, że rakieta ta ma być w stanie przenosić na orbitę okołoziemską ładunek o łącznej masie 15 ton.