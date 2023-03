Chińska stacja kosmiczna Tiangong znajduje się na orbicie już od 2021 roku. Jest stale rozbudowywana, a ostatnim dodanym elementem było laboratorium, które zadokowało w październiku 2022.

Na koniec lutego Chińskie Biuro Inżynierii Kosmicznej (CMSEO) zapowiedziało rozbudowę stacji Tiangong o nowy moduł, który ma pełnić funkcję kabiny węzłowej.

Kabina ma mieć aż sześć portów dokujących, przypominając moduł główny stacji. Jej wysłanie zapowiada jej ogromny rozwój, tworząc z niej chińskie centrum operacyjne w kosmosie.

Tak szybki rozwój Tiangong może wynikać z faktu, że Chiny chcą zdobyć przewagę w kosmosie. Zapowiedziany został także program zaproszenia zagranicznych astronautów na stację. Może to zagrozić pozycji ISS.

Chińska stacja kosmiczna ma stać się molochem

CMSEO zapowiedziało wysłanie nowego modułu podczas wielkiej państwowej wystawy w Chińskim Muzeum Narodowym. Jak podaje portal Xinhua nowy moduł pozwoli chińskiej stacji kosmicznej Tiangong na przyjęcie znacznej liczby statków czy kolejnych elementów.

Zdjęcie Porównanie obecnego kształtu chińskiej stacji kosmicznej Tiangong (górne zdjęcie) z planowaną modyfikacją (dolne zdjęcie). Nowy moduł ma znaleźć się w miejsce części, w której obecnie może dokować jeden statek. Zmieni to kształt stacji z litery T na formę krzyża

Chińczycy nie podali jeszcze szczegółów dotyczących charakterystyki modułu, jednak ze względu na fakt, że będzie mógł przyjąć sześć statków, mówimy tu o bardzo dużej rozbudowie. Nie zdradzono też, kiedy moduł trafi na Tiangong. Prawdopodobnie jednak nastąpi to w 2024 roku. Chińczycy aktualnie przygotowują grudniową misję wysłania kosmicznego teleskopu na swoją stację.

Nowy moduł może na samym początku pomóc Chińczykom w przyjmowaniu turystów na stację Tiangong. W 2022 zapowiadano, że Pekin ma plany zrobienia z niej atrakcji dla kosmicznych zwiedzających. Niemniej nowy moduł pewnie będzie miał za główne zadanie przygotować chińską stację kosmiczną na przyjęcie kolejnych modułów do prowadzenia szeroko zakrojonych badań.

Tiangong. Stacja operacyjna i badawcza Pekinu w kosmosie

Stacja kosmiczna Tiangong to pierwsza tego typu krajowa konstrukcja w kosmosie. To ogromne osiągnięcie Chin, które chcą z niej stworzyć najbardziej zaawansowaną bazę do badań i opracowywania nowych technologii.

Obecnie na chińskiej stacji kosmicznej przeprowadzane są niewielkie badania i eksperymenty. Załoga składa się z sześciu chińskich astronautów, jednak stale mają pojawiać się na niej nowe twarze. Pekin zapewnia, że Tiangong ma działać na pewno przez 15 lat. Biorąc pod uwagę planowaną rozbudowę i szybkość rozwoju chińskiej stacji kosmicznej, okres ten może się jeszcze wydłużyć.