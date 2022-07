Chiny niesamowicie szybko rozwijają się w kwestiach eksploracji kosmosu. Ambitne plany zakładają załogowe loty na Księżyc i Marsa, rozpoczęcie ery kosmicznego górnictwa i badania otchłani Wszechświata w celu poznania jego początków.

Kosmiczna składa może unicestwić ludzkość

Jednak naukowcy skupiają się nie tylko na podbojach i badaniach. Chińczycy coraz bardzo obawiają się, że ich globalne wpływy i kosmiczne dokonania mogą szybko stać się przeszłością, jeśli nasza planeta znajdzie się na kursie kolizyjnym z ogromną planetoidą. Niestety, jak podkreślają astronomowie, jest to tylko kwestią czasu.

Dlatego sam rząd Chin przedstawił historyczny projekt budowy nowoczesnego obserwatorium, który ma nas ostrzec o zbliżającym się niebezpieczeństwie i dać nam czas na jego neutralizację. Władze nie chcą podzielić losu dinozaurów, które 65 milionów lat temu były całkowicie bezbronne wobec kosmicznej skały.

Chiny uratują ludzkość przed kosmiczną zagładą

Obserwatorium China Fuyan ma docelowo składać się z 20 anten o średnicy od 25 do 30 metrów każda. Anteny mają ze sobą bezustannie współpracować, by wyszukiwać kosmiczne skały w promieniu aż 150 milionów kilometrów od Ziemi. Oznacza to, że Chińczycy mają zamiar przeszukiwać obszary, których przebycie promieniom światła zajmuje aż 8 minut.

Oczywiście, będzie to obserwatorium na miarę FAST, czyli najpotężniejsze na Ziemi. Obiekt ma powstać w prowincji Chongqing. Na dobry początek powstaną 4 anteny o wysokości 16 metrów. System ma rozpocząć pracę w ciągu najbliższych 2 lat. Astronomowie uważają, że może okazać się, że dzięki chińskim niesamowitym aspiracjom, ludzkość może przetrwać kosmiczną zagładę. Szkoda tylko, że większość krajów świata skupia się na przyziemnych sprawach, w ogóle nie myśląc o przyszłości.