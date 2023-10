Chiny rozbudują stację kosmiczną Tiangong. Zastąpi ISS?

Chiny przedstawiają ambitne plany dotyczące przemysłu kosmicznego

W środę Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna podczas 74. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Baku w Azerbejdżanie poinformowała, że zamierza rozbudować Tiangong. Okres operacyjny chińskiej stacji kosmicznej ma wynieść 15 lat. Obecnie stacje tworzą trzy moduły, jednak w nadchodzących latach Chiny chcą dodać jeszcze trzy.

Chińska stacja kosmiczna Tiangong działa na orbicie okołoziemskiej od 2022 roku. Aktualnie na jej pokładzie może znajdować się maksymalnie do trzech astronautów. Stacja w porównaniu do ISS nie jest duża, nawet po rozbudowie do sześciu modułów będzie stanowiła 40 procent masy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która może pomieścić załogę składającą się z siedmiu astronautów.

