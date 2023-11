Do Ziemi dotarł tajemniczy promień o gigantycznej energii

Druga najbardziej energetyczna znana nam cząstka

Pojawiają się głosy, że cząstka może w swojej istocie wychodzić poza Model Standardowy, a nawet być efektem zaburzeń w strukturze czasoprzestrzeni lub zderzających się kosmicznych strun. Naukowcy uważają, że cząstka nadleciała z Pustki Lokalnej, czyli gigantycznej pustej przestrzeni o średnicy mierzonej w milionach lat świetlnych.

Dotychczas wykryto tylko 30 tego rodzaju cząstek. Jednak żadna z nich nie była choćby zbliżona pod względem energii do "O-mój-Boże" i "Amaterasu". Jak tłumaczą naukowcy, ultrawysokoenergetyczne cząstki promieniowania kosmicznego docierają do Ziemi niezwykle rzadko. Według danych, pojawiają się i uderzają w Ziemię raz na stulecie na kilometr kwadratowy.

Potężny system detekcji tajemniczych cząstek

Być może dowiemy się więcej na temat tych fenomenów, gdy astronomowie zakończą rozbudowę teleskopów o 500 nowych detektorów scyntylacyjnych, co zwiększy obszar detekcji do 2900 kilometrów kwadratowych. Powinno to zwiększyć częstotliwość wykrywania takich UHECR. Obiekt położony jest na obrzeżach Delta w stanie Utah.

Taki system detekcji może zarejestrować tzw. cząstki wtórne. Powstają one, gdy cząstki promieniowania kosmicznego (podobne do "O-mój-Boże" i "Amaterasu") docierają do Ziemi i uderzają w górną atmosferę. Ich ogromna energia sprawia, że rozbijają jądra tlenu i azotu, tworząc kaskadę cząstek. Te następnie uderzają w kolejne atomy i tak ostatecznie na Ziemię spada cały deszcz cząstek wtórnych. Dzięki temu, naukowcy mogą mniej więcej oszacować energię cząstki pierwotnej, takiej jak Amaterasu.