Do Ziemi zbliża się przerażający Apophis. Nowe obawy o zderzenie

Apophis może doprowadzić do globalnego kataklizmu

To wystarczająco dużo, by wytworzyć krater o średnicy 5 km. Takie zdarzenie mogłoby zniszczyć całe miasto, a także uwolnić do atmosfery duże ilości pyłów, które mogłyby wpłynąć na ilości promieniowania UV docierającego do Ziemi i zgotować nam katastrofę na skalę globalną.

Co ciekawe, naukowcy postanowili niedawno sprawdzić, czy planetoida Apophis zderzy się z innymi kosmicznymi skałami, które mogą zmienić jej orbitę i wtedy zwiększyć szanse na uderzenie w Ziemię. Okazuje się, że wyliczono ścieżki wszystkich znanych nam 1,2 miliona planetoid czy komet i wszystko wskazuje na to, iż ryzyko kolizji jest zerowe.

Jest jedno ale. Może dojść do zmiany orbity

Niestety, jest jedno ale. Badania wykazały, że chociaż Apophis nie znajdzie się przed 2029 roku na kursie kolizyjnym z inną kosmiczną skałą, to jednak blisko minie się z planetoidą o nazwie 4544 Xanthus o długości 1,3 km. Ze względu na jej duży rozmiar, naukowcy obawiają się, że materiał towarzyszący Xanthusowi może uderzyć Apophisa, a w tego następstwie spowodować zaburzenie jego przyszłej trajektorii, co z kolei może wpłynąć na prawdopodobieństwo jego zderzenia z Ziemią.

Naukowcy przyznali, że w najbliższych latach mają zamiar wziąć pod lupę Xanthusa i dowiedzieć się, czy towarzyszy mu chmura materiału skalnego. Jeśli jej tam nie będzie, to możemy spać spokojnie, a jeśni jednak będzie, to dojdzie kolejne zmartwienie i poważny element zwiększający ryzyko kolizji Apophisa z Ziemią.