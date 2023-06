Dwa jasne punkty obok Księżyca. Spójrz w niebo

Dwa jasne punkty na niebie w zestawieniu z Księżycem

Astronomiczne lato przyniesie nam wiele zmian na nocnym niebie. Przez jakiś czas będą dominowały białe noce na terenie naszego kraju, w związku z czym będziemy mogli cieszyć się dłuższymi dniami. Jest to też dobra pora na to, aby prowadzić obserwacje nieba, ponieważ dzisiaj w nocy, jeżeli pogoda nam pozwoli, będziemy mogli podziwiać dwa jasne punkty w złączeniu z Księżycem.

Dwa jasne punkty na niebie, jeden jaśniejszy i bardziej wyraźny od drugiego, to Wenus i Mars. Wenus będzie świeciła najjaśniej, a nieco ponad będzie widoczny mniejszy Mars. Do dwójki dołączy sierp Księżyca. Mimo że odległość między nimi jest w rzeczywistości kolosalna, to na niebie będą widoczne blisko siebie. Jednak zbliżenie to jest pozorne, wszystko zależy od naszej perspektywy.

Zdjęcie Najjaśniejszy punkt to Wenus, po prawej wąski Księżyc, po lewej nieco wyżej Mars / radio-teleskop.pl / YouTube

Przesilenie letnie a zjawiska na niebie

Przesilenie letnie wypada w tym roku 21 czerwca dokładnie o godzinie 16:58. Od tego momentu będziemy mogli się cieszyć pełnią lata. Podczas tego zjawiska mamy do czynienia z najdłuższym dniem w roku oraz najkrótszą nocą. To właśnie podczas letniego przesilenia odbywały się wszelkie magiczne obrzędy związane z obchodami Nocy Świętojańskiej.

Na niebie również nie zabraknie magicznych zjawisk, które będą widoczne po zachodzie Słońca, jeżeli pogoda nam na to pozwoli. Księżyc dzisiaj wieczorem będzie widoczny zaledwie w 12 procentach, jednak to nie przeszkodzi w jego obserwacji. Tuż obok naszego satelity nad północno-zachodnim horyzontem widoczny będzie bardzo jasny punkt, czyli Wenus, a nieco powyżej, trochę mniejszy punkt, czyli Mars.

Co więcej, po przesileniu letnim będziemy mogli obserwować coraz bardziej wyraźne obłoki srebrzyste. O obłokach srebrzystych pisaliśmy niedawno nieco szerzej w Geekweek.