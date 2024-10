Dziwna tuba przeraża ludzi. Boją się w niej zamieszkać, a to przyszłość

Przyszłość ludzkości to życie w kosmicznych domach

Miliarder zamierza zbudować pierwszą stację kosmiczną ze sztuczną grawitacją. Chociaż o takich przełomowych projektach słyszymy od dawna, to w końcu nadszedł czas na ich realizację. I takie plany ma właśnie Vast Space. Wstępny projekt zakłada, że obiekt będzie miał kształt tuby. Ma on rotować w locie, i w ten sposób powstanie ciążenie, które będzie przypominało to znane nam z Ziemi.

Co ciekawe, jednym z doradców firmy jest Hans Koenigsmann, były wiceprezes SpaceX. To pokazuje, że startup nie rzuca słów na wiatr. McCaleb na razie nie ujawnił większej ilości szczegółów na temat swojego projektu, ale przyznał, że inżynierowie intensywnie pracują nad tym pomysłem, a nawet już testują niektóre technologie.

Pierwszy kosmiczny hotel ze sztuczną grawitacją

Entuzjasta kryptowalut nie ukrywa, że jest pewien, iż jego plan zostanie zrealizowany do końca obecnej dekady. Pierwszy obiekt ze sztuczną grawitacją ma być wysłany na orbitę już w przyszłym roku i nosić nazwę Haven-1. Tymczasem docelowy, pełnowymiarowy kosmiczny hotel będzie oferował dla turystów restauracje, kina, siłownie, areny sportowe, punkty medyczne, a nawet będzie można urządzać koncerty ze znanymi postaciami ze świata muzyki.

Lot do kosmicznego hotelu o nazwie Haven-2 będzie odbywał się specjalnymi statkami kosmicznymi. Najprawdopodobniej będą to mini-wahadłowce Dream Chaser od Sierra Nevada Corporation, które niebawem mają zacząć wykonywać misje dla NASA. W grę wchodzą też kapsuły Dragon od SpaceX czy nawet sam Starship.