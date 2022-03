Elon Musk pierwszym bilionerem w historii. Bogatszy od Putina

Obecnie majątek Elona Muska szacowany jest na 275 miliardów dolarów. Jednak finansiści z Wall Street uważają, że ta kwota nie będzie nic znaczyła przy tym, co zarobi na rozwoju SpaceX. Wizjoner ma stać się pierwszym na świecie bilionerem. Eksperci są pewni, że szef SpaceX, i kilku dobrze prosperujących firm, w nastąpi to zaledwie w ciągu najbliższych 2 lat. Już teraz ma ok. 80 miliardową przewagę nad drugim najbogatszym człowiekiem na Ziemi, czyli Jeffem Bezosem, założycielem Amazonu.

Eksperci tłumaczą, że chociaż reszta miliarderów będzie dysponować coraz to większym majątkiem, to jednak nie mają szans tak szybko go powiększać jak Musk. Wizjoner z Republiki Południowej Afryki ma zwiększać majątek dzięki SpaceX. W kolejnych latach i dekadach ludzkość będzie nastawiona na rozbudowę instalacji orbitalnych, turystykę kosmiczną, kolonizację obcych światów i eksplorację Układu Słonecznego.

Elon Musk rocznie powiększa majątek o 130%

Spece z Wall Street przyznali, że Musk co roku powiększa swój majątek o 129 procent. Oznacza to, że w przyszłym roku będzie dysponował majątkiem przekraczającym 500 miliardów dolarów, a w 2024 roku jako pierwszy w historii oficjalnie przebije magiczną granicę biliona dolarów.

- Od 2017 roku majątek Muska wykazuje średni roczny wzrost o 129 procent, co potencjalnie może sprawić, że w ciągu zaledwie dwóch lat wejdzie on do klubu bilionerów, osiągając wartość netto 1,38 biliona dolarów do 2024 roku w wieku 52 lat - możemy przeczytać w raporcie.

Musk będzie bilionerem dzięki rakietom SpaceX

Firma SpaceX już teraz dysponuje najbardziej na świecie zaawansowanymi technologiami kosmicznymi, a w ciągu 2 lat ma oddać do użytku najpotężniejszy system transportu kosmicznego o nazwie Starship. Dzięki niemu i realizowanym misjom, firma zwiększy wartość o setki miliardów dolarów, z których część stanie się majątkiem Muska.

Nie tylko SpaceX pomoże mu zgromadzić majątek na kolejne inwestycje. Szybko rozwijająca się Tesla ma w planach wypuścić na rynek sportowca o nazwie Roadster, ciężarówkę Semi, pierwszego pickupa Cybertruck czy długo oczekiwany elektryczny kompakt dla mas. Nowe pojazdy zwiększą wartość Tesli, wypełniając jednocześnie dolarami portfel Muska.

Elon Musk najbogatszym człowiekiem w historii ludzkości

Wcale nie gorzej zapowiada się firma Boring Company czy Neuralink. Ta pierwsza już pokazała w Las Vegas, że przyszłością transportu w miastach są podziemne tunele. Tymczasem Neuralink prowadzi pomyślne eksperymenty z pierwszym na świecie funkcjonalnym interfejsem mózg-komputer, który polepszy jakość życia ludzi sparaliżowanych, zwiększy nasze zdolności intelektualne i docelowo połączy nas z robotami. Do tego cegiełkę dołożą jego ogromne inwestycje w kryptowaluty.

Na najnowszym zestawieniu miliarderów od Bloomberga, Musk znajduje się na pierwszym miejscu z 275 miliardami dolarów. Drugie miejsce piastuje Jeff Bezos z 194 miliardami dolarów. Czwarte należy do Billa Gatesa, który zgromadził 134 miliardy dolarów, a piąty jest Warren Buffett z 130 miliardami dolarów.