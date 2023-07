Elon Musk pokazał Booster 9 do nowego Starshipa. Lot testowy niebawem!

Starship to superciężka w pełni odzyskiwalna jednostka transportowa, która ma zostać wykorzystana między innymi w misji NASA Artemis 3 mającej na celu powrót ludzi na Księżyc. Choć nieudany kwietniowy lot Starshipa budzi wiele wątpliwości co do tego, czy rakieta Elona Muska rzeczywiście zabierze ludzi z powrotem na Księżyc, to administrator NASA, Bill Nelson nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości.

Rakieta nośna składa się z dwóch stopni w pełni wielokrotnego użytku. Górny stopień stanowi statek kosmiczny Starship, od którego nazwano całą konstrukcję. Dolny stopień to Booster Super Heavy wyposażony 33 silniki Raptor o mocy pozwalającej na wyniesienie kolosa w przestrzeń. Całość mierzy 120 metrów wysokości i 9 metrów średnicy.