Kwietniowe testy rakiety

Starship Super Heavy to najpotężniejsza rakieta, jaką do tej pory zbudowano. Pierwszy lot miał miejsce w kwietniu, jednak po kilkuminutowym locie oraz awarii silników, zakończył się eksplozją. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się zniszczyć rakietę po czterech minutach od startu. Zanim Starship uległ samozniszczeniu, minęło aż czterdzieści sekund od wydania polecenia, co świadczy o problemach z komunikacją.