Elon Musk nie ma żadnych wątpliwości, że powinniśmy zacząć poważnie myśleć nad kosmiczną turystyką na Marsa. Jego najpotężniejszy system transportu kosmicznego o nazwie Starship jest już prawie gotowy. W przyszłym roku na jego pokładzie ma udać się w podróż wokół Księżyca japoński miliarder wraz ze swoimi znajomymi.

W 2025 roku Starship ma dostarczać ludzi na Księżyc i być nowym superszybkim środkiem transportu pomiędzy ziemskimi metropoliami. Po 2026 roku Musk już planuje loty na Marsa. Na pewno nie będą to masowe podróże, bo na Czerwonej Planecie nie ma odpowiedniej infrastruktury, ale szef SpaceX zapowiedział, że nie ma co marzyć, tylko już teraz poważnie myśleć o budowie tam pierwszych miast.

Każdego stać na lot na Marsa statkiem Starship

Musk w rozmowie z szefem TED, Chrisem Andersonem, przyznał, że każdego stać na lot na Marsa. — Jeśli przeprowadzka na Marsa kosztuje, dla samej argumentacji, 100 tysięcy dolarów, to uważam, że prawie każdy może pracować i oszczędzać, by ostatecznie mieć te 100 tysięcy i móc polecieć na Marsa. Jeśli tylko chce. My chcemy udostępnić taką możliwość każdemu, kto pragnie polecieć — powiedział Musk.

Miliarder nie ukrywa, że pierwsi kolonizatorzy będą żyli tam w bardzo trudnych warunkach, zupełnie jak górnicy w kopalniach. Jednak kolonizacja Marsa jako zastępczej planety ma sens i jest warta poświęcenia. Szef SpaceX od dawna zapowiada, że jego celem jest przemiana ludzkości w cywilizację międzyplanetarną.

Wracając na Ziemię, obecnie Musk realizuje coraz to nowe prywatne misje turystyczne na orbitę. Zainteresowanie nimi jest ogromne, zatem możemy oczekiwać, że z każdym nowym rokiem będzie się zwiększać. Ci, co już byli na orbicie, będą chcieli wyruszyć w podróż wokół Księżyca, a za kilka dekad będą spędzać wakacje np. w Valles Marineris na Marsie.

Sporo ludzi bierze kredyty i oszczędza na wakacje. Elon Musk nie widzi w tym problemu, by za jakiś czas zaczęli również myśleć o podróżach na obce planety, i on im to umożliwi za pomocą swojej firmy.