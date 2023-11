Podczas testu górny stopień rakiety ma zostać wyniesiony na orbitę, okrążyć Ziemię i zwodować w pobliżu hawajskiej wyspy Kauai w Oceanie Spokojnym.

Boca Chica w Teksasie z kosmodromem SpaceX

Podczas drugiego startu ma zostać przetestowany nowy elektroniczny system sterowania wektorem ciągu dla silników wspomagających Raptor. Jak wiemy podczas pierwszej próby, część z silników nie zadziałała poprawnie. Przetestowany ma zostać również chłodzony wodą stalowy deflektor płomienia.

Boca Chica to niewielka miejscowość w Teksasie, w którym wybudowany został prywatny kosmodrom firmy SpaceX. To właśnie stąd ma wystartować Starship. Kosmodrom Elona Muska jest pierwszym prywatnym kosmodromem do startów własnych rakiet.

Musk wybrał akurat to miejsce, ponieważ spełnia trzy podstawowe warunki. Pierwszy z nich to to, że znajduje się blisko oceanu, dzięki czemu tor lotu rakiet może przebiegać bezpiecznie nad wodą. Drugi to położenie, maksymalnie na południe, by wykorzystać jak najlepiej ruch planety przy startach rakiet. Trzeci to możliwie jak najbardziej niezaludnione miejsce, by nie stwarzać zagrożenia dla budynków mieszkalnych i ludzi.

Podziw wzbudza również sama wieża startowo-przechwytująca zbudowana przez SpaceX w Boca Chica. Jej łączna wysokość wynosi 146 metrów. Została specjalnie zaprojektowana w celu wystrzelenia oraz przechwycenia superciężkiej rakiety.