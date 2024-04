Każdego roku astronomowie odkrywają kilkadziesiąt nowych komet. Większość z nich świeci jednak zbyt słabo, aby dostrzec je gołym okiem. Inaczej ma być w przypadku odkrytego w zeszłym roku obiektu sklasyfikowanego pod nazwą C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Naukowcy twierdzą, że w momencie zbliżenia do Słońca kometa będzie jaśniejsza na nocnym niebie od większości gwiazd.

Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) daleko od Ziemi

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) to obiekt odkryty przez astronomów z Obserwatorium Purple Mountain w Chinach i systemu ATLAS. Kometa znajduje się obecnie około miliarda lat od Ziemi i jest gdzieś pomiędzy orbitami Jowisza oraz Saturna. Samo odkrycie tak odległego obiektu tego typu napawa naukowców optymizmem.

Reklama

Na ten moment kometa jest około 60 tys. razy za słaba, aby była widziana przez człowieka gołym okiem. To ma jednak ulec zmianie w momencie jej zbliżenia w kierunku Słońca. Wtedy ma szansę stać się bardzo jasna z perspektywy człowieka. To oznacza, że na niebie czeka nas fascynujące zjawisko. Nie nastąpi to jednak zbyt szybko.

Kometa zbliży się za kilka miesięcy

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) to obiekt, który opada w kierunku centrum Układu Słonecznego i już we wrześniu znajdzie się około 59 mln km od Słońca. Dla porównania średnia odległość Ziemi od gwiazdy to niespełna 150 mln km.

Do najbliższego przelotu w okolicy Ziemi i Słońca dojdzie za kilka miesięcy. To wtedy kometa ma szansę stać się bardzo zjawiskowym wydarzeniem na nocnym niebie naszej planety. Będzie to jednak zależało od pewnych czynników.

Komety zbliżające się do Słońca zaczynają się nagrzewać. To powoduje sublimację lodu, czyli przemianę ciała stałego w gaz. Finalnie powstaje koma odpychana przez wiatr słoneczny i dzięki temu można podziwiać charakterystyczny ogon, który ciągnie się za obiektem.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) jaśniejsza od większości gwiazd

Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) znajdzie się około 70 mln km od Ziemi na dwa tygodnie po peryhelium (najbliższego podejścia do Słońca). To właśnie te warunki oraz odpowiednio duże jądro obiektu sprawią, że powinien on stać się bardzo jasny na niebie.

Jeśli obiekt spełni pokładane w nim nadzieje, to rozbłyśnie na nocnym niebie Ziemi w drugiej połowie września 2024 r. Ma być widoczny także w pierwszej połowie października.

Podobnym do C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) obiektem była Kometa Kohoutka (C/1973 E1) z1973 r. Została ona również odkryta daleko od Słońca i pokładano w niej duże nadzieje z zakresu obserwacji, ale finalnie okazała się być rozczarowaniem. Pomimo hucznych zapowiedzi ze strony astronomów. Ci określi ją mianem "komety stulecia", którą to jednak nie była.