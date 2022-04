Ludzka ciekawość nie zna granic. Od tysięcy lat człowiek zwiedza wszystkie zakątki Ziemi, studiuje historię i kulturę zapomnianych cywilizacji, odkrywa nowe gatunki i je kataloguje. Tak na dobrą sprawę ludzkość jeszcze nie skończyła badać naszej planety, jest jeszcze wiele kwestii, które spędzają naukowcom sen z oczu. Nie przeszkadza to równocześnie poznawać tego, co znajduje się poza Ziemią.

Już w starożytności filozofowie i uczeni podejmowali w swoich rozważaniach temat nieba i kosmosu, choć nie mieli nawet połowy narzędzi do jego badania, które my teraz posiadamy. Jest to dowód na to, że ludzkość od dawna jest zafascynowana tym, czego nie znamy. A co jest bardziej nieznanego od obcej, pozaziemskiej cywilizacji?

Reklama

W popkulturze przeważa obraz kosmitów, jako humanoidalne, szare lub zielone postaci z podłużną głową. Jednak ich rzeczywisty wygląd może drastycznie różnić się od tego, co sobie wyobrażamy. Żeby się jednak o tym przekonać, najpierw trzeba ich zobaczyć. Na razie nie posiadamy technologii, która pozwoli nam komfortowo zwiedzać dalekie zakątki kosmosu, więc jeżeli do spotkania miałoby dojść, to kosmici musieliby się zgłosić do nas.

Logika sugeruje, że gatunek, który osiągnął wystarczającą złożoność, aby osiągnąć komunikację w kosmosie, najprawdopodobniej osiągnąłby również wysoki poziom współpracy między sobą, a tym samym będzie wiedział, jak ważny jest pokój i współpraca. napisał zespół naukowców, który stworzył nową wiadomość

Ludzkość w przeszłości poczyniła już pewne kroki, by im to ułatwić, lecz na razie w eterze panuje cisza. W 1974 roku z teleskopu w Arecibo został wyemitowany w kosmos sygnał radiowy, skierowany do potencjalnych pozaziemskich istot. Naukowcy byli zgodni, że nie można tego zrobić w żadnym ludzki języku, lecz odrzucili również większość zapisów liczbowych. Wybrali kod binarny, którzy po rozszyfrowaniu stworzy obraz binarny.

W międzyczasie kilkukrotnie próbowano wysyłać podobne wiadomości w kierunku konkretnych gwiazd, lecz nieskutecznie. Naukowcy z NASA pod wodzą Jonathana Jianga postanowili spróbować ponownie. Ich wiadomość również opiera się na systemie binarnym. Wysłali w kosmos wiele kluczowych dla ludzkości informacji. Jeśli jakakolwiek pozaziemska cywilizacja rozszyfruje wiadomość, dowie się o naszym systemie liczbowym, pierwiastkach w układzie okresowym, strukturze DNA, mapie powierzchni Ziemi, diagramie Układu Słonecznego. Na końcu wiadomości można znaleźć coś, co może być najmniej zrozumiałe dla istot pozaziemskich - obraz binarny mężczyzny i kobiety. Czy tym razem uzyskamy odpowiedź z kosmosu?