Bezzałogowa misja Artemis 1 otrzymała od NASA kolejną szansę i nowy termin startu. Największa w historii świata rakieta SLS spróbuje uruchomić silniki i wystartować w sobotę 3 września z dwugodzinnym oknem startowym, które rozpocznie się o 20.17 polskiego czasu. To oznacza, że jeśli do 22.17 rakieta nie wystartuje, to cała misja znowu będzie musiała być przesunięta o kilka dni. Rakieta Space Launch System (SLS) ze statkiem kosmicznym Orion na jej szczycie cały czas stoi w gotowości na stanowisku startowym 39B terenu centrum lotów kosmicznych "Kennedy Space Center" na Florydzie.

Pierwszy termin startu zaplanowany na poniedziałek 29 sierpnia został odwołany przez usterkę wykrytą podczas próby jednego z silników na ciekły wodór i tlen. Jeden z czterech silników RS-25 oznaczony numerem 3 nie mógł osiągnąć odpowiedniej temperatury koniecznej do tego, aby zaczął pracować poprawnie. Kontrolerzy misji podejrzewają, że problem z silnikiem może być spowodowany przez wadliwie działający czujnik temperatury.



Silnik nr 3 był prawdopodobnie o około 30, 40 stopni cieplejszy niż inne silniki SLS John Honeycutt, kierownik programu Space Launch System w NASA Marshall Space Flight Center w Alabamie

Zdjęcie Według NASA misja Artemis to nie tylko powrót ludzi na Księżyc, ale także pierwszy etap załogowej misji na Marsa / NASA

Podczas kolejnej próby startu NASA planuje rozpocząć słynne odliczanie o 30-45 minut wcześniej niż zwykle, aby jeszcze dokładniej monitorować temperaturę wszystkich silników. Musi być ona bardzo niska (-153.89 C), aby paliwo w postaci ciekłego wodoru i tlenu bez problemu dotarło do komory spalania silnika.

Ale podejrzanie wysoka temperatura silnika nr 3 to nie jedyne powody odwołania poniedziałkowego startu misji Artemis. NASA ujawniła, że był także mały wyciek wodoru z zaworu odpowietrzającego głównego zbiornika paliwa rakiety SLS.



Wybraliśmy teraz taką opcję, że wcześniej niż zwykle uruchomimy proces chłodzenia silnika. Zgodziliśmy się również na wykonanie pewnych prac na platformie startowej, aby zlikwidować wyciek wodoru, który dostrzegli ludzie z serwisu Mike Sarafin, kierownik misji Artemis w siedzibie NASA.

Zdjęcie Powodem przesunięcia poniedziałkowego terminu startu misji Artemis 1 były problemy z temperaturą silnika nr 3 / NASA

Problem z pogodą

Najbliższy termin startu misji Artemis czyli sobota 3 sierpnia także nie jest pewny. Wszystko przez pogodę, gdyż tego dnia mogą pojawić się przelotne opady i burze w godzinach porannych i popołudniowych. Meteorolog Mark Burger, oficer ds. pogody w 45 Eskadrze Pogodowej Sił Kosmicznych USA w rozmowie z CNN powiedział, że z wielkim niepokojem śledzą najnowsze komunikaty pogodowe. "Jest 60 procent szans na to, że może być nieodpowiednia pogoda w czasie tak okienka startowego" - powiedział Burger. Jeśli tak by się stało, to następnym terminem startu misji będzie 5 września.



Bezzałogowa misja Artemis 1 to pierwszy etap powrotu ludzi na Księżyc. Statek kosmiczny Orion zaledwie okrąży Srebrny Glob. W 2024 roku w ramach misji Artemis 2 na pokładzie Oriona będą astronauci, a plan lotu jest prawie identyczny, jak w przypadku Artemisa 1. Najważniejsza część misji księżycowej, czyli Artemis 3 zaplanowana jest na 2025 rok. Wtedy ma dojść do ponownego lądowania ludzi na Księżycu po raz pierwszy od misji Apollo 17 w 1972 roku. Wśród astronautów, którzy postawią stopę na Srebrnym Globie, będzie kobieta. Misja Artemis zakłada także stworzenie stacji kosmicznej z modułem mieszkalnym na orbicie Księżyca.