Po masie niepowodzeń i trudności na Ziemi oraz pierwszych sukcesów po starcie w kosmos, misja Artemis 1 zakończyła się sukcesem wraz z udanym powrotem kapsuły Orion na Ziemię. W ciągu 25 dni przebyła ona aż 1,4 miliona mil, testując systemy, które w 2025 roku zabiorą człowieka na księżyc. Kapsuła uderzyła w Ocean Spokojny u wybrzeży Kalifornii o godzinie 18:39 czasu polskiego (12:39 czasu wschodnioamerykańskiego). Według wstępnych ustaleń wszystkie systemy kontrolne są sprawne, a sam Orion nie posiada widocznych uszkodzeń. Obecnie trwa wydobywanie Oriona na pokład USS Portland.

Koniec misji Artemis 1 jest niezwykle symboliczny. To pierwszy krok w nowej erze podboju kosmosu, który zabierze ludzkość z powrotem na srebrny glob. Cała misja dostarczyła niezbędnych danych na temat systemów kapsuły Orion oraz rakiet SLS, które wyniosą ją w kosmos. Głównym celem misji Artemis 1 było sprawdzenie warunków, w jakich astronauci mają spędzić swoją podróż na Księżyc. Artemis 1 jest bowiem pierwszym krokiem w ponownym wysłaniu człowieka na srebrny glob, który planowany jest w misji Artemis 3 w 2025 roku. Zanim to nastąpi NASA ponownie wyśle Oriona w kosmos, ale tym razem z astronautami na pokładzie. Po sprowadzeniu Oriona na ląd NASA przetransportuje go do placówki Kennedy Space Centre, gdzie jego dalsze badania rozpoczną się w okolicach końca grudnia. Po pozbyciu się szkodliwych płynów, jednym z pierwszych punktów będzie sprawdzenie osłony termicznej.

Misja Artemis 1 wystartowała 16 listopada. 21 listopada kapsuła Orion znalazła się najbliżej Księżyca, po czym weszła na jego orbitę, aby go okrążyć. NASA monitorowało jej wszystkie systemy, zbierając pierwsze dane oraz robiąc nowe zdjęcia srebrnego globu. Ilość zebranych informacji jest tak duża, że naukowcy potrzebują kilku miesięcy na ich przetworzenie. Podczas misji nie obyło się jednak bez chwil grozy. 23 listopada stracono na 47 minut kontakt z kapsułą. Jednak całą misję można uznać za duży sukces. Podczas niego Orion pobił nawet rekord najdalszej odległości od Ziemi, który wcześniej należał do misji Apollo 13.

