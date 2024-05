W ramach ambitnych planów przyszłego stałego osadnictwa na Księżycu, NASA poszukuje nowatorskich rozwiązań infrastrukturalnych. Zapewnienie sprawnego transportu ładunków po pokrytej księżycowym pyłem i kraterami powierzchni jest jedną z kluczowych kwestii. NASA rozważa zastosowanie w tym celu systemu kolei magnetycznej, podobnego do ziemskiego Maglev.

Nowy system to jeden z sześciu innowacyjnych programów NASA

Agencja kosmiczna NASA ogłosiła wyniki programu NIAC (NASA's Innovative Advanced Concepts). Wyłoniono tym samym sześć obiecujących projektów, które przechodzą do drugiej fazy rozwoju. Oznacza to dla nich dodatkowe dofinansowanie i wsparcie ze strony agencji. Jedną z tych futurystycznych koncepcji jest FLOAT, czyli system transportu ładunków wykorzystujący technologię lewitacji magnetycznej na specjalnej drodze, w swojej konstrukcji przypomina on ziemską kolej magnetyczną.

System FLOAT składa się z robota poruszającego się po 3-warstwowym elastycznym torze. Pierwszą z warstw toru jest grafit, który umożliwia robotowi całkowicie pasywnie lewitować nad trasą. Druga warstwa wykorzystuje elastyczne obwody elektryczne do generowania pola elektromagnetycznego napędzającego pojazd. Dodatkowo można dołączyć do toru także trzecią warstwę - panele fotowoltaiczne zapewniające trasie własne źródło zasilania. Z pewnością jest to rozwiązanie bardzo wygodne i ekonomiczne, gdyż eliminuje konieczność przeciągania przewodów elektrycznych po powierzchni Księżyca.

Kolej księżycowa ma służyć przede wszystkim do logistyki przy budowie baz

Roboty poruszające się po torze będą wyposażone w wózki zdolne przewieźć do 33 kilogramów ładunku. Maksymalna prędkość maszyn niestety nie będzie zbyt imponująca i wyniesie niecałe 2 kilometry na godzinę. Głównym zadaniem systemu FLOAT ma być dostarczanie materiałów budowlanych astronautom pracującym przy budowie baz księżycowych. Nie będzie on przystosowany do przewozów pasażerskich.

FLOAT ma być bardzo prosty w obsłudze

Konstruktorzy podkreślają prostotę użytkowania FLOAT-u. Elastyczne tory mają formę rulonów, które można błyskawicznie rozwijać bezpośrednio na księżycowej powierzchni, bez konieczności wcześniejszego przygotowania gruntu. To ogromna zaleta w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami kolejowymi, wymagającymi rozbudowanych prac ziemnych.

Dodatkowo lekka konstrukcja FLOAT-u ułatwia transport i montaż systemu, co jest kluczowe w warunkach księżycowych. Modułowy charakter projektu umożliwia stopniową rozbudowę sieci torów, dopasowując ją do aktualnych potrzeb osadnictwa lunarnego.