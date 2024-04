Według dostępnych informacji Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma zostać zdeorbitowana w styczniu 2031 roku przez specjalny statek kosmiczny NASA. ISS pędzi z prędkością około 27 600 km/h i waży około 450 000 kg.

Najlepsze zdjęcia i filmy ukazujące całkowite zaćmienie Słońca

By jeszcze jeden dzień celebrować to wyjątkowe kosmiczne wydarzenie, przeszukaliśmy internet i wydobyliśmy z niego najlepsze ujęcia całkowitego zaćmienia Słońca. Internet wręcz oszalał na punkcie zaćmienia, w tym momencie na platformie X (dawniej Twitter) co minutę publikowane są nowe zdjęcia. Jeden z użytkowników TikToka nagrał niezwykłe wideo, ukazujące całkowite zaćmienie wprost z lecącego ponad chmurami samolotu.

TikTok

Co ciekawe, NASA wysłała również samolot odrzutowy do śledzenia tego wyjątkowego wydarzenia. Oczywiście został nagrany z tego procesu materiał wideo. Samolot WB-57 wystartował z Johnson Center w Houston i z prędkością 460 mil na godzinę podróżował po ścieżce wyznaczonej przez Księżyc. Dzięki temu przedsięwzięciu zaćmienie "trwało o 25 proc. dłużej". Pozwoliło to na zebranie przez NASA szeregu niezwykle interesujących danych. Na powierzchni Ziemi zaćmienie Słońca trwało około czterech minut.