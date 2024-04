Dzisiejsze zaćmienie Słońca przysłuży się naukowcom. Będzie przełom?

Naukowcy przypominają, że Słońce zbliża się do maksimum swojej aktywności w 11-letnim cyklu słonecznym. Takie wydarzenie wraz z zaćmieniem naszej gwiazdy może stwarzać niepowtarzalne warunki do zbierania wyjątkowych danych naukowych.

Jak stwierdziła Pam Melroy, zastępczyni administratora NASA, całkowite zaćmienie Słońca oferuje "niesamowite możliwości naukowe".

Czego naukowcy mogą się dowiedzieć, dzięki zaćmieniu Słońca?

Melroy twierdzi, że podczas zaćmienia naszej gwiazdy wyłoni się nieuchwytna zewnętrzna krawędź atmosfery Słońca. Uważa, że korona Słońca będzie widoczna "w bardzo szczególny sposób".

Reklama

W koronie następują niewyjaśnione do końca rozbłyski słoneczne, które uwalniają olbrzymie promieniowanie. Badacze wskazują, że Księżyc zasłania centralną część Słońca zdecydowanie lepiej, aniżeli specjalistyczne sztuczne przyrządy.

Shannon Schmoll, dyrektorka Planetarium Abramsa na Uniwersytecie Stanowym Michigan uważa, że "połączenie" wzrostu aktywności Słońca z jego zaćmieniem stworzy "szansę, że zobaczymy coś niesamowitego".

Ponadto zaćmienie oferuje przyjrzenie się także ziemskiej atmosferze, a konkretnie jonosferze. Jak mówi Kelly Korreck z NASA: - Zakłócenia w tej warstwie mogą powodować problemy z GPS i komunikacją.

Jonosfera styka się z przestrzenią kosmiczną, dlatego bardzo duży wpływ ma na nią aktywność Słońca. Naukowcy dzisiaj wystrzelą z Wirginii trzy sondy (przed, w trakcie i tuż po zaćmieniu), by zmierzyć wszelkie zmiany zachodzące w jonosferze. Otrzymane dane będą niezbędne przy przewidywaniu potencjalnych problematycznych zakłóceń.

Podczas zaćmienia Słońca spada także poziom nasłonecznienia, może się zmienić również temperatura oraz siła i kierunek wiatru. Elementy te jednocześnie mają wpływ na zachowanie zwierząt. Wcześniejsze badania wykazały, że zaćmienie Słońca koreluje ze spadkiem liczby latających zwierząt. Zaćmienie może również zakłócać codzienną aktywność owadów.

Jak powiedział Andrew Farnsworth, ornitolog z Cornel University w stanie Nowy Jork - Tego rodzaju wzorce są ważne dla zrozumienia sposobu, w jaki zwierzęta postrzegają swój świat.

Co ciekawe zaćmienie Słońca wpływa również na ludzi oraz na to, w jaki sposób mówią. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w 2017 roku, wówczas badacze przeanalizowali prawie trzy miliony użytkowników X (dawniej Twitter). Osoby, które znalazły się w pasie, gdzie wystąpiło całkowite zaćmienie, znacznie częściej używały słowa "my", aniżeli "ja". Jednocześnie użytkownicy częściej wyrażali troskę o innych ludzi.

- Odkryliśmy, że doświadczenia wywołujące podziw... wydają się dostrajać ludzi i łączyć nas ze sobą, łączyć nas z istotami większymi od nas samych - powiedział prof. Paul Piff, psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Jednocześnie obok specjalistycznych badań naukowych, swój wkład w rozwój wiedzy mają także naukowcy-amatorzy. Jak podaje ScienceAlert, stworzono około 40 obywatelskich projektów naukowych dotykających zagadnienia dzisiejszego zaćmienia Słońca.