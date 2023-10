Zdjęcia udostępnione przez NASA pokazują odsłoniętą kapsułę oraz wnętrze pokrywy, które całe pokryte jest czarnym pyłem. Jednak przypuszcza się, że to również jest materia pochodząca z Bennu, która została wzbita z powierzchni przez startujący statek misji OSIRIS-REx. Kapsuła znajduje się obecnie w specjalnie w tym celu zbudowanym, sterylnym pomieszczeniu, w przezroczystym pojemniku, który zapobiega zanieczyszczeniu kosmicznego materiału ziemską materią.

Co dokładnie zawiera kapsuła misji OSIRIS-REx

Szacuje się, że większość próbki znajdującej się w środku to 250 gramów skał i pyłu asteroidalnego. Jest to pierwsza taka misja w historii, kiedy agencja kosmiczna pobrała próbkę bezpośrednio z asteroidy. Misja OSIRIS-REx wystartowała we wrześniu 2016 roku i od tamtej pory pozostawała cały czas w drodze. Statkowi kosmicznemu zajęło dwa lata, aby dotrzeć do asteroidy i pobrać próbki.

10 maja 2021 roku Statek misji OSIRIS-REx rozpoczął swoją drogę powrotną. Po zabezpieczeniu próbki i odsłonięciu zawartości na oczach całego świata następnym krokiem będzie selekcja i dystrybucja próbek wśród naukowców. Niewielki fragment kosmicznej skały zostanie zabezpieczony do przyszłych analiz, które mają odbyć się za kilkadziesiąt lat, ze względu na możliwość pojawienia się o wiele bardziej zaawansowanych technologii niż obecnie dostępne.